Programme hiver : Air France poursuit le rétablissement de son réseau

87 destinations en long-courrier et 95 en court et moyen-courrier

Dans le cadre de la levée progressive des restrictions de voyages, Air France poursuit la restauration de son réseau pré-Covid et renforce son offre pour le programme hiver. Jusqu'à 182 destinations seront proposées, 87 en long-courrier et 95 en court et moyen-courrier. Sur le réseau long-courrier, Air France ajoutera cet hiver quatre destinations à son réseau au départ de Paris CDG : Zanzibar (2 vols par semaine en continuation de Nairobi, à partir du 18 octobre), Mascate (3 vols par semaine, à compter du 31 octobre), Colombo (3 vols par semaine, à compter du 1er novembre), Banjul (7 vols par semaine à compter du 1er novembre). Air France reprendra par ailleurs des escales fermées depuis le début du Covid comme Fortaleza (3 vols par semaine, à compter du 22 octobre), Mahé (2 vols par semaine, à compter du 23 octobre), Cape Town (3 vols par semaine à compter du 31 octobre), Hong Kong (1 vol par semaine à compter du 5 novembre), Seattle (3 vols par semaine à compter du 6 décembre). A noter que la desserte de Port-Louis (Maurice) a déjà repris depuis le 7 octobre avec sept vols par semaine.

Montée en charge vers les Etats-Unis

Dans le cadre de la levée des restrictions pour les voyageurs vaccinés attendue en novembre, Air France renforcera progressivement son offre de et vers les Etats-Unis, où elle dessert en temps normal 11 destinations (New York JFK, Boston, Washington DC, Détroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles) avec jusqu'à 100 vols par semaine. D'ici mars 2022, Air France prévoit de revenir à une offre correspondant à environ 90% de celle de 2019 (contre 50% à l'été 2021). Toujours sur le long-courrier, Air France reliera à partir du 4 décembre Paris-Orly à Saint-Martin avec trois vols par semaine. Air France complétera aussi son réseau régional Caraïbes au départ de Pointe-à-Pitre avec une ligne vers Montréal (2 vols par semaine, à partir du 23 novembre) et une autre vers New York (deux vols par semaine à partir du 24 novembre).

L'A220 arrive sur le moyen-courrier

Sur le réseau moyen-courrier, la saison hiver est marqué par l'arrivée de l'A220 dans la flotte d'Air France. Dès le 31 octobre, l'avion s'envolera vers Berlin, Madrid, Barcelone, Milan et Venise, puis dans le courant de l'hiver vers Bologne, Rome, Lisbonne et Copenhague. Par ailleurs, Air France ouvre deux nouvelles destinations au départ de Paris CDG vers Ténérife (2 vols par semaine à compter du 1er novembre) et Rovaniemi (2 vols par semaine, du 4 décembre au 5 mars 2022). Les ligne estivales entre Paris CDG et Séville, Las Palmas, Palma de Majorque, Tanger, Faro, Djerba et Cracovie seront par ailleurs prolongées sur la saison hiver 2021. A noter enfin qu'Air France propose des billets 100% modifiables et remboursables jusqu'au 31 mars 2022.