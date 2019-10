Programme hiver 2019-2020 : +2,5% de capacités pour Air France-KLM

Sur le réseau long-courrier, le groupe accroît ses capacités en sièges de 4%, avec cinq nouvelles routes et de nombreuses augmentations de fréquences en comparaison avec la saison hiver précédente. Vers l'Amérique du Nord, KLM propose pour la première fois trois vols par semaine entre Amsterdam et Boston en Airbus A330-300 et trois vols par semaine vers Las Vegas en Boeing 787-9, en continuation de la saison d'été. Air France ajoute également quatre vols supplémentaires par semaine vers Washington D.C au départ de CDG (11 vols par semaine). Vers le Canada, l'Airbus A350-900 est placé sur la ligne de Toronto pendant tout l'hiver. La compagnie ajoute aussi un vol supplémentaire vers Montréal, soit au total 14 vols par semaine.

Vers l'Amérique Centrale, du Sud et les Caraïbes, KLM inaugure une desserte vers Guanacaste Liberia (Costa-Rica) avec quatre vols par semaine opérés en Boeing 787-9, proposée en continuation de San José. De son côté Air France lance pour la première fois en saison hiver une ligne vers Quito (Equateur) avec trois vols par semaine, en continuation de la saison d'été. La route est opérée en Boeing 787-9. Vers le Mexique, Air France augmente sa desserte de Cancun avec deux vols supplémentaires au départ de CDG (jusqu'à 7 vols par semaine). Vers le Pérou, Air France augmente de 55% son offre de sièges vers Lima grâce à deux vols supplémentaires, soit au total cinq vols par semaine. Vers le Chili, la compagnie française ajoute trois vols supplémentaires vers Santiago (10 vols semaine). Vers les Caraïbes, Air France ajoute un vol supplémentaire à la desserte de Saint Martin (6 vols par semaine) et du 16 au 29 décembre, la compagnie ajoute quatre vols supplémentaires par semaine vers Pointe à Pitre et six vols par semaine vers Fort de France. Vers la Colombie, KLM augmente d'un vol sa desserte vers Bogota et Cartagène (6 vols par semaine) et elle augmente aussi sa desserte vers le Brésil avec un vol supplémentaire vers Fortaleza (quatre vols par semaine). La compagnie néerlandaise ajoute un vol supplémentaire vers Paramaribo (Surinam) pour atteindre 5 vols par semaine.

Vers l'Asie et le Moyen Orient, KLM s'envole pour la première fois en saison d'hiver vers Bangalore en Inde (trois vols semaine) et ajoute deux vols supplémentaires vers Mumbai (cinq vols par semaine). Vers la Chine, KLM ajoute un onzième vol par semaine vers Shanghai. A partir du 9 décembre, le nouvel Airbus A350-900 d'Air France sera sur la ligne de Séoul (Corée du Sud). Vers le Japon, la compagnie française ajoute un vol supplémentaire vers Osaka et Tokyo, soit respectivement six et quatorze vols par semaine. Vers Dubaï, Air France augmente sa desserte de deux vols, soit douze vols au total.

Vers l'Afrique et l'océan Indien, Air France augmente sa desserte de Nairobi de deux vols supplémentaires (cinq vols par semaine). Vers Abidjan, Air France ajoute cinq vols supplémentaires (12 vols par semaine) et vers un vol supplémentaire vers N'Djamena (Tchad) (quatre vols par semaine). Vers Brazzaville (Congo) et Kinshasa (RDC), Air France passe en quotidien grâce à l'ajout de trois et quatre vols supplémentaires. Vers la Réunion, du 28 octobre au 12 janvier, Air France ajoute deux vols supplémentaires vers Saint Denis (jusqu'à 13 vols hebdomadaires en haute saison hivernale)

Sur le moyen et court courrier, le groupe Air France-KLM baisse ses capacités de 2% mais propose cinq nouvelles routes : CDG-Belgrade (Air France, en continuation de la saison été), Orly-Genève (Air France), Amsterdam-Naples et Wroclaw (KLM en continuation de la saison été 2019) et Brest-Amsterdam (Hop ! Air France). Air France