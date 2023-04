Procès vol AF447 : le parquet général joue les prolongations

Crash du vol AF447 Rio-Paris : une relaxe pourtant logique

Le constructeur Airbus et la compagnie aérienne Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, avaient été relaxés le 17 avril dernier. Près de quatorze ans après la catastrophe, le tribunal correctionnel de Paris avait mis hors de cause les deux entreprises, jugeant que, si des «fautes» avaient été commises, «aucun lien de causalité certain» avec l'accident n'avait «pu être démontré». Dans la nuit du 1er juin 2009, l'Airbus A330 du vol AF447 entre Rio de Janeiro et Paris s'était abîmé au milieu de l'Atlantique, entraînant la mort des 216 passagers et des 12 membres d'équipage. La justice française avait dans un premier temps prononcé un non-lieu dans cette affaire en 2019 mais cette décision avait été invalidée deux ans plus tard en appel, ouvrant la voie à la tenue d'un procès en correctionnelle pour "homicides involontaires", malgré des recours en cassation d'Air France et d'Airbus, jugés irrecevables en août 2022.

Mais un jugement qui ouvrait la voie à un appel

Pour autant, le jugement du tribunal correctionnel ouvrait la voie à un appel puisqu'il estimait en même temps que Airbus avait commis des "imprudences" et des "négligences", même si "aucun lien de causalité certain n'a pu être démontré avec l'accident". Et pour cause : des incidents similaires se sont à nouveau produits après l'accident du vol AF 447 malgré les changements des modèles de sondes incriminées. Curieusement, parmi les "imprudences" reprochées à Airbus : une rétention d'information qui n'a pas permis un partage d'informations entre compagnies aériennes et de ne pas avoir imposé le remplacement sur les A330 et A340 des sondes incriminées. Ce qui est contradictoire avec le texte du jugement de ce même tribunal correctionnel qui reconnait en effet que des incidents similaires se sont reproduits après l'accident malgré les changements de sonde.

Des "négligences" démenties par les faits établis par le rapport du BEA

Sur le sujet de la rétention d'information, les "négligences" sont démenties par les faits établis par le rapport du BEA. Ce rapport a clairement établi que « la procédure unreliable speed indication (annexe 6 du rapport) ou » indication de vitesse douteuse « pour l’Airbus A330 figure dans le manuel de vol, le FCOM et dans la QRH fournis aux opérateurs ». « Par ailleurs, le phénomène est abordé dans plusieurs documents que le constructeur adresse directement à l’entité des opérations aériennes des compagnies clientes ou met à leur disposition par le biais de divers médias ». Notamment, le « Flight Crew Training Manual (FCTM) présenté comme un complément au FCOM, est conçu pour fournir aux équipages des informations pratiques concernant l’exploitation des avions Airbus. Les causes et les conséquences sur le fonctionnement des systèmes des incohérences de vitesses indiquées sont présentées dans la partie

abnormal operations – navigation du FCTM... ».

Mais aussi, le « FCOM Bulletin » dont le n° 810/1 daté de juin 2004 rappelle le fonctionnement des systèmes Pitot/statique. Sans oublier les différentes

causes et conséquences des incohérences de vitesses indiquées, ainsi que les éléments fondamentaux des procédures opérationnelles recommandées

par Airbus ». « En outre, Airbus invite régulièrement l’ensemble de ses opérateurs à participer à des conférences au cours desquelles différentes thématiques de sécurité sont abordées. Entre 1998 et 2008, lors de ces rencontres, une dizaine d’interventions ont porté sur les incohérences de vitesses indiquées », indique le rapport du BEA.«Ces présentations reprennent : les différentes causes possibles des incohérences de vitesses indiquées, telles que le givrage Pitot, l’ingestion d’eau, la déconnexion d’un ADR ; la description de la chaîne anémométrique, le lien avec les différents systèmes de vol éventuellement impactés et les différentes formes que peuvent prendre les incohérences de vitesses indiquées ; les moyens de détection des incohérences de vitesses indiquées et les pièges éventuels en fonction du mode de défaillance ; le contenu et la logique des procédures associées ; les évolutions techniques et opérationnelles apportées ou en cours... ».

Historique des sondes Pitot sur Airbus A330

Le même rapport du BEA, dans un historique des sondes Pitot sur Airbus A330, démontre que le sujet est abordé dès 2001 :

En août 2001, à la suite de fluctuations et/ou perte d’indications de vitesse sur A330 rapportées par certaines compagnies, la DGAC française publie la consigne de navigabilité 2001-354 (B) qui impose de remplacer, sur les A330 en service, les sondes Goodrich 0851 GR soit par des sondes de type Goodrich 0851 HL, soit par des sondes de type Thales C16195AA, avant le 31 décembre 2003. Selon les analyses faites à l’époque, la cause la plus probable du problème serait la présence de cristaux de glace et/ou d’eau dans les sondes Pitot de type Goodrich 0851 GR dans des limites supérieures

aux spécifications d’origine, qui n’incluaient pas les spécifications supplémentaires définies par Airbus à partir de 1995. À partir de décembre 2001, Air France reçoit ses premiers A330. Ils sont équipés d’origine avec les sondes Thales C16195AA.

En septembre 2007, à la suite de l’observation d’incohérences de vitesses mesurées lors de fortes précipitations ou de conditions givrantes sur A320 et de quelques cas sur A330/A340, Airbus publie le bulletin de service BS A330-34-3206 (Rev. n° 00) qui propose de remplacer les sondes Pitot C16195AA par le standard C16195BA. Le bulletin de service indique que ce modèle offre un meilleur comportement face à l’ingestion d’eau et au givrage dans des conditions fortes. Air France choisit de remplacer les sondes C16195AA, uniquement en cas de panne, par les sondes C16195BA. Suite à un premier événement avec perte temporaire d’indications de vitesse à haute altitude en mai 2008, Air France rapporte ces évènements à Airbus en juillet, puis sollicite Airbus, les 24 septembre et 6 octobre 2008, sur la cause de ces évènements, les solutions à y apporter et demande si la sonde Thales C16195BA peut remédier à ces problèmes. Airbus répond que l’origine du problème est probablement un blocage des sondes par accumulation rapide de cristaux de glace et que la sonde Thales C16195BA, développée pour des problèmes d’ingestion d’eau par fortes précipitations, n’est pas susceptible d’améliorer les performances en présence de cristaux de glace. Airbus précise qu’il n’existe pas de solution pour éliminer totalement les risques de

givrage des sondes, que les trois types de sondes installées sur les Airbus répondent à des critères bien supérieurs aux exigences règlementaires de certification en matière de givrage et rappelle la procédure à appliquer en cas d’indication de vitesses erronées.

Le 12 novembre 2008, le BS A330-34-3206 est révisé par Airbus (Rev. n° 01). Ce bulletin mentionne toujours l’amélioration que peut apporter la sonde Thales C16195BA pour l’ingestion d’eau et ne mentionne plus l’amélioration que peut apporter la sonde Thales C16195BA en conditions givrantes. Le 24 novembre 2008, le problème d’incohérence de vitesses est évoqué lors d’une réunion entre les directions techniques d’Air France et d’Airbus. Air France demande l’analyse de l’origine du problème et la solution technique pour le résoudre. Air France suggère alors l’installation de sondes BF Goodrich dont la fiabilité paraît meilleure. Airbus confirme son analyse et accepte de vérifier la possibilité de remplacer les sondes Thales par des sondes BF Goodrich.

Le 3 Avril 2009, Air France sollicite à nouveau Airbus lors d’une réunion technique afin d’obtenir une solution définitive suite à deux nouveaux évènements fin mars 2009 avec perte temporaire d’indications de vitesse, dont le premier événement sur A330.

Le 15 avril 2009, Airbus informe Air France des résultats de l’étude conduite par Thales. Airbus précise que le phénomène de givrage par cristaux de glace est un phénomène nouveau non pris en compte dans le développement de la sonde Thales C16195BA mais que celle-ci semble apporter une amélioration conséquente face aux indications de vitesse erronées à haute altitude. Airbus propose à Air France une « évaluation en service » du standard C16195BA afin de vérifier le comportement de la sonde en situation réelle. Air France décide d’étendre immédiatement cette mesure à l’ensemble de sa flotte long courrier A330/A340 et de remplacer la totalité des sondes de vitesses. Un document technique interne de lancement de modification est établi en date du 27 avril 2009.