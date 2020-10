Première mondiale : Vallair livre le premier A321 converti en cargo à Qantas Freight

C'est une première mondiale. Vallair a livré le 27 octobre le premier Airbus A321 P2F (passenger to freighter), le premier appareil monocouloir converti cargo de ce type, à son opérateur de lancement, Qantas. La compagnie australienne va utiliser l'avion au sein de son département cargo, Qantas Freight, pour le compte d'Australia Post. L'appareil a été converti par EFW, filiale commune d'Airbus et de ST Aerospace, au sein du hangar ST Engineering de Singapour. "L'Airbus A321 est le futur des conversions cargo", explique Grégoire Lebigot, PDG de Vallair. "Non seulement grâce à une consommation inférieure de 20%, mais en sus il est plus performant en matière de rayon d'action, de volume comme de charge utile embarqué avec une capacité unique de quatorze positions de containers sur le pont supérieur et dix supplémentaires sur le pont inférieur habituellement réservé au cargo", précise-t-il.

Au total, le projet aura mis sept ans à être mené à bien. Avec déjà plusieurs autres livraisons d'avions programmées, le système de conversion cargo d'appareils monocouloirs développé par Vallair a déjà suscité des intérêts fermes de la part de plusieurs autres opérateurs cargo à travers le monde. Un contrat de leasing pour deux autres A321-200 convertis a été récemment signé avec SmartLynx Malta. Et la semaine dernière un accord a été signé avec Global X, une nouvelle compagnie américaine, pour lequel Vallair a signé une lettre d'intention pour la location de dix Airbus A321F qui seront tous livrés et opérationnels d'ici au printemps 2023.