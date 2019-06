Première journée européenne de l'hélicoptère

Le dimanche 30 juin prochain aura lieu en France, ainsi que dans d’autres pays européens, la première édition de la Journée Européenne de l’Hélicoptère.



Le but de cette journée est de familiariser le plus grand nombre avec cette composante du monde aéronautique souvent mal connue du grand public, au travers d’événements variés organisés localement.

Partout en France et en Europe, les clubs, les constructeurs, les musées, les écoles de pilotage, les exploitants professionnels, les armées, proposeront des événements spécifiques, des visites, des vols d’initiation, des présentations en vol.

Le public sera ainsi invité à regarder pour comprendre quels sont les efforts déployés pour maintenir les hélicoptères en service au profit de la société. Les portes des hangars seront ouvertes et les ingénieurs expliqueront leurs efforts quotidiens pour s'assurer que les hélicoptères volent en toute sécurité. Les organismes de formation ouvriront leurs salles de classe et informeront quelle formation un élève-pilote doit suivre pour devenir pilote privé ou commercial.

Les opérateurs montreront leur équipement spécialisé et comment il est utilisé pour le bien-être de la société. Les visiteurs intéressés seront invités à faire un tour en hélicoptère pour découvrir les caractéristiques fantastiques et la précision des manœuvres lorsqu'ils sont exécutés par des pilotes bien formés, expérimentés et responsables.

Plus de renseignements sur : www.journee-helicoptere.fr