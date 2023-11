Première transatlantique en jet d'affaires à 100 % de SAF

Un G600 au-dessus de l'Atlantique à 100 % de SAF

Gulfstream Aerospace a annoncé le 20 novembre 2023 la réussite du premier vol transatlantique utilisant du carburant aviation 100 % durable (SAF). Réalisé le 19 novembre, le vol s'est déroulé à bord d'un jet d'affaires biréacteur Gulfstream G600, qui a quitté le siège de la société à Savannah pour atterrir 6 heures et 56 minutes plus tard à l'aéroport de Farnborough en Angleterre. Propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW815GA, utilisant tous deux 100 % de SAF, les données recueillies lors de ce vol d'endurance aideront Gulfstream et ses principaux fournisseurs à évaluer la compatibilité des avions avec les futurs carburants renouvelables à faible teneur en aromatiques, en particulier par temps froid et pendant de longues durées de vol.

Savannah-Farnborough en 6h 56 min

Le carburant SAF utilisé pour le vol a été produit par World Energy et livré par World Fuel Services. Il était composé à 100 % d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA pur), dont les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie sont inférieures d'au moins 70 % à celles du carburéacteur d'origine fossile, ce qui contribue à réduire l'impact de l'aviation sur le climat. En outre, ce carburant sans aromatiques ajoutés a un impact réduit sur la qualité de l'air local et une très faible teneur en soufre, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO ce qui permet de réduire les impacts environnementaux autres que le CO2.