Gulfstream livre son centième G600

100e G600 livré en Amérique du Nord

Gulfstream Aerospace a annoncé le 15 février la 100ème livraison d'un Gulfstream G600 à un client. L'avion a été équipé au centre de finitions de Gulfstream à Dallas et livré à un client basé en Amérique du Nord. Le G600 peut parcourir 6 600 miles nautiques/12 223 kilomètres à Mach 0,85 ou 5 600 nm/10 371 km à Mach 0,90. À ce jour, l'avion a établi plus de 35 records de villes à villes dans le monde, notamment de Washington à Riyad, en Arabie saoudite, en 11 heures et 40 minutes, de Paris à Rio de Janeiro en 9 heures et 42 minutes et de Londres à Seattle en 8 heures et 40 minutes.

Jusqu'à 19 passagers

Le G600 peut être configuré en quatre zones de vie et peut accueillir jusqu'à 19 passagers. L'avion est doté de la Gulfstream Cabin Experience, qui se caractérise par des niveaux de bruit très faibles, une altitude de cabine très basse, un air purifié à 100 % par un système d'ionisation au plasma et une lumière naturelle via 14 fenêtres ovales panoramiques Gulfstream, les plus grandes du secteur. La 100e livraison du G600 fait suite à la 100e livraison de son jumeau, le Gulfstream G500, qui a eu lieu au cours du deuxième semestre de 2022