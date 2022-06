Gulfstream renforce ses capacités industrielles

Appleton, le centre de finition de Gulfstream...

Gulfstream Aerospace Corp. a annoncé aujourd'hui qu'il investissait plus de 55 millions de dollars et le recrutement de plus de 200 nouveaux postes sur son site d'Appleton, dans le Wisconsin, afin de répondre à la demande des clients et à la croissance de sa flotte. Ce nouvel investissement s'inscrit dans la continuité de l'expansion de l'entreprise, avec notamment de nouvelles installations à Fort Worth, au Texas, et à Mesa, en Arizona, et l'agrandissement de son centre d'appels du service clientèle à Farnborough, en Angleterre.

...Recrute alors qu'il est en période de croissance

"Gulfstream continue de réaliser des investissements importants dans l'ensemble de l'entreprise afin de répondre à la demande actuelle et à la croissance future de nos activités de complétion et de soutien à la clientèle ", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. "L'investissement dans notre installation d'Appleton est un élément clé de notre stratégie globale visant à fournir à nos clients des installations de complétion de pointe. Nous sommes dans une période de croissance rapide et nous embauchons actuellement pour un large éventail de postes. Nous avons des postes d'ingénieurs, de mécaniciens, de techniciens en avionique et d'artisans hautement qualifiés à pourvoir ", a déclaré L.D. Buerger, vice-président des finitions chez Gulfstream.

Une cabine de peinture de 6 782 m2

Le constructeur aéronautique de Savannah est en train de construire une installation de peinture d'avions de classe mondiale à Appleton, qui devrait commencer à fonctionner au troisième trimestre de 2023. Cette installation personnalisée de 6 782 mètres carrés utilise une cabine de peinture développée par Gulfstream, en collaboration avec le fabricant de cabines de peinture Global Finishing Solutions, basé dans le Wisconsin. La nouvelle installation pourra peindre jusqu'à 48 avions par an et permettra à Gulfstream de réaliser l'ensemble du processus de finition des avions, du début à la fin, à Appleton.