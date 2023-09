Première rotation réussie pour le nouveau moteur Rolls-Royce destiné aux vols hybrides électriques

Un turbomoteur destiné aux ADAVe et ADACe

Une nouvelle petite turbine à gaz développée par Rolls-Royce, spécialement conçue pour les vols hybrides électriques, a réussi son premier essai au banc. Le moteur a été conçu à l'aide d'une nouvelle technologie de combustion pour produire des émissions ultra-faibles et ce résultat significatif confirme l'efficacité de la turbine compacte, à forte densité de puissance, qui sera intégrée dans un système de turbogénérateur léger. Le système complet de turbogénérateur est développé pour le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM). Il s'agit notamment d'avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe ou eVTOL) ou à décollage et atterrissage courts électriques (ADACe ou eSTOL) pour la mobilité aérienne urbaine (UAM) et les applications d'avions de type commuter jusqu'à 19 places. La turbine à gaz testée a également des applications potentielles sur les marchés des hélicoptères, des groupes auxiliaires de puissance (APU) et de la défense.

Deux ans depuis la phase de gel du concept

"Cette réalisation importante fait suite au développement rapide de la nouvelle turbine à gaz, qui est passée de la phase de gel du concept à la phase de test en moins de deux ans. Le système de turbogénérateur permettra à nos clients d'étendre les itinéraires que le vol électrique peut prendre en charge, ce qui signifie que davantage de passagers pourront voyager plus loin à bord d'avions à faibles émissions, voire à émissions nettes nulles", a déclaré Matheu Parr, directeur de la clientèle, division Electricité chez Rolls-Royce. Le système de turbogénérateur complétera le portefeuille de propulsion électrique de Rolls-Royce en fournissant une source d'énergie embarquée d'une puissance modulable comprise entre 500 kW et 1 200 kW, ce qui permettra d'étendre l'autonomie des aéronefs à propulsion électrique lorsqu'ils seront disponibles, par la combustion d'hydrogène. Cela permettra d'ouvrir de nouveaux itinéraires plus longs que ceux que les avions électriques alimentés par des batteries peuvent prendre en charge aujourd'hui.

14 sous-systèmes au total

Les installations et équipements d'essai, comprenant 14 sous-systèmes au total, ont été conçus, achetés et construits - ou adaptés - par une équipe internationale en un temps record d'un peu moins d'un an. Le dispositif d'essai comprend des composants de base tels que des vannes et des tuyaux, ainsi que des sous-systèmes sur mesure tels que les systèmes d'injection de carburant, les systèmes d'huile et de ventilation, le support moteur et le frein à eau, qui ont été adaptés aux exigences d'essai spécifiques de cette nouvelle technologie. "Le turbogénérateur peut être utilisé dans des applications hybrides en série ou en parallèle. Il convient parfaitement pour recharger les batteries et fournir directement de l'énergie aux unités de propulsion électrique, ce qui permet aux aéronefs de passer d'une source d'énergie à l'autre en vol", commente Rolls-Royce. La recherche et le développement de cette technologie sont partiellement financés par le ministère allemand de l'économie et de l'action climatique.