Premier vol réussi pour Ariane 6 en version lourde

Succès pour Ariane 6 ! C’était un des vols les plus importants de l’année pour l’Europe spatiale, qui retrouve aujourd’hui sa pleine capacité à mettre en orbite des charges utiles lourdes, deux ans et demi après le dernier vol d’Ariane 5. Le décollage a eu lieu jeudi 12 février à 17 h 45 heure de Paris (13 h 45 heure de Kourou) depuis le centre spatial guyanais. Le lanceur en orbite basse 32 satellites de télécommunications du géant américain Amazon, faisant partie de la mégaconstellation Amazon Leo (ex-Kuiper) concurrente du réseau Starlink de SpaceX. Les satellites ont été placés entre 590 km et 630 km d’altitude.

32 satellites sur 3232

C’était le premier vol sur les 18 commandés à Arianespace par Amazon en 2022 (dont 15 fermes). Ce mégacontrat s’inscrit dans la démarche d’époque d’Amazon de déployer les satellites sur d’autres lanceurs que les Falcon du rival SpaceX. 83 vols ont été initialement retenus, dont 18 Ariane 6, 38 sur Vulcan d’United Launch Alliance (ULA) et 27 New Glenn de Blue Origin. La moitié de la constellation devait initialement être déployée d’ici juillet 2026 selon l’accord avec l’administration fédérale des communications (FCC), soit plus de 1600 satellites. Or, en comptant le vol d’aujourd’hui, Amazon n’a déployé que 212 satellites. L’opérateur a demandé en janvier un report à la FCC et a été contraint d’acheter des vols Falcon pour accélérer le déploiement. La FCC n’a pas encore donné son accord mais a en revanche octroyé son feu vert au déploiement de 3212 satellites Amazon Leo de seconde génération d’ici 2032.