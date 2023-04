Premier vol du premier L-39NG produit en série...

Le constructeur aéronautique tchèque Aero Vodochody a fait voler avec succès le premier avion L-39NG produit en série. Au cours du vol, les pilotes ont testé les fonctions de l'avion d'entraînement dans le cadre du programme de sorties standard de l'usine. Le vol a permis de tester le comportement du L-39NG dans son enveloppe opérationnelle normale.

Le premier vol de production du L-39NG a duré environ 40 minutes. Les pilotes ont vérifié le fonctionnement du moteur, des systèmes de bord et de l'avionique, ainsi que la maniabilité et le comportement de l'avion dans toutes les phases du vol, du décollage à l'atterrissage en passant par la voltige. Les essais ont été effectués à des altitudes comprises entre 0 et 8 500 mètres et à des vitesses allant du décrochage au maximum (nombre de Mach 0,8 ou 900 km/h). "Le vol du premier avion de série a confirmé que le L-39NG est prêt à être livré en série à nos clients. En termes de conception, de caractéristiques de vol, de sécurité, d'avionique et d'équipements modernes, il constitue une excellente plate-forme pour la formation des pilotes de chasseurs de quatrième et cinquième génération", a déclaré Viktor Sotona, président-directeur général d'Aero.

Un L-39NG de série destiné à un client d'Asie du Sud-Est

"Bien qu'il s'agisse d'une étape importante du point de vue d'Aero, la sortie elle-même est une affaire plutôt routinière et est effectuée après la production de chaque avion. Le programme de sortie d'usine a déjà fait ses preuves sur les prototypes L-39NG. Le premier avion de production portant le numéro de série 7005 a rempli toutes les conditions du programme", ajoutent Petr Jinda, vice-président exécutif et directeur du développement, et Jaromir Lang, concepteur en chef du L-39NG, Aero. Le premier avion d'entraînement L-39NG de série est destiné à un client d'Asie du Sud-Est. Parmi les autres clients figurent la Hongrie et la République tchèque. Aero a actuellement des commandes pour 34 unités du L-39NG.`

Une production augmentée d'ici deux ans

Aero a récemment mis en service une nouvelle ligne de production dédiée uniquement à l'avion L-39NG. D'ici deux ans, l'avionneur traditionnel tchèque prévoit d'augmenter sa production de L-39NG à 24 unités par an. D'autres entreprises tchèques sont également impliquées dans la production du L-39NG. Plus de 60 % des fournisseurs d'Aero sont des entreprises nationales.