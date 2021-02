Premier vol du F-15EX destiné à l’US Air Force

Le F-15EX pour l'US Air Force

Le nouvel avion de chasse Boeing F-15EX a réalisé son premier vol le 2 février 2021, ouvrant la voie à la livraison rapide des deux premiers biréacteurs à l’US Air Force plus tard au cours de ce trimestre. L’avion a décollé et a atterri de l’aéroport international St. Louis-Lambert, effectuant un vol d’essai de 90 minutes avant de retourner à l’aéroport. Aux commandes figurait Matt Giese, pilote d’essai en chef du Boeing F-15, qui a vérifié l’avionique, les systèmes avancés et les logiciels du F-15EX. Une équipe d’essai qui surveillait les données recueillies pendant le vol en temps réel a confirmé que l’avion s’était comporté comme prévu.

Radar Aesa, EPAWSS et CDVE

Le F-15EX dispose de CDVE (commandes de vol électriques), d'un tout nouveau cockpit numérique, d'un radar Aesa moderne à balayage électronique, l'APG-82(V)1 de Raytheon et de l’ADCP-II (Advanced Display Core Processor-II), soit l'ordinateur de mission de l'appareil. Le F-15EX, la version la plus avancée à ce jour du biréacteur de feu McDonnell Douglas, dispose également de la suite de guerre électronique Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWSS) conçue par BAE Systems pour améliorer l’efficacité et la survie des missions pour les opérateurs. En juillet 2020, l’US Air Force a attribué à Boeing un contrat pour la construction du premier lot de huit avions à réaction. Les futurs plans prévoient jusqu’à 144 appareils.

