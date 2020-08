Premier vol du Boeing F-15QA

Une histoire vieille de 44 ans

Alors que la division avions commerciaux de Boeing traverse probablement ce qui restera dans l’histoire du constructeur aéronautique comme la pire période, c’est du côté de BDS, acronyme de Boeing Defense, Space and Security, que revient le soleil. Etablie à Saint Louis (Missouri), cette division du groupe Boeing responsable du développement de produits et services de l’industrie de l’armement et de l’aérospatiale a récemment effectué avec succès le premier vol du chasseur F-15QA, la version la plus avancée du biréacteur étudié et conçu à l’origine par McDonnell Douglas voici 44 ans.

Phantom, Voodoo et Gemini

C’est exactement le 14 avril 2020 que le chasseur sous sa nouvelle version a réalisé son baptême de l’air. Développée pour les besoins de la Force aérienne de l’émir du Qatar (QEAF), cette nou- velle mouture du F-15 Eagle a démontré ses capacités de nou- velle génération au cours d’une mission de quatre-vingt-dix minutes. L’appareil a décollé et a atterri de l’aéroport international Lambert à Saint Louis, lieu historique d’ex-McDonnell Douglas, là où furent étudiés et construits les F-4 Phantom II, F-101 Voodoo et autres capsules Mercury et Gemini, pour ne citer que ces programmes.

36 F-15 Eagle pour le Qatar

En novembre 2016, le Congrès américain donne son accord à la commande du F-15E Eagle par le Qatar pour équiper son armée de l’Air. Le Qatar et Boeing parviennent à un accord commercial un an plus tard, en novembre 2017, qui se base sur la vente de 36 biréacteurs à ce pays de la péninsule arabique...

