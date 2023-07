Premier vol de l'Integral S d'Aura Aero

Integral S réalise son baptême de l'air

Integral S, la version « formation » du biplace à propulsion thermique d’Aura Aero dédié à la formation, la voltige et le loisir, a effectué ce jour son premier vol, au départ de l’aéroport de Toulouse-Francazal. Immatriculé F-WIAS, l’avion a décollé à 10h20 pour un vol dont l’équipage était composé des pilotes Eric Delesalle et Hervé Poulin. Cette campagne de vols d’essais va permettre d’ouvrir le domaine de vol de l’appareil, conformément au programme visé. Elle va désormais se poursuivre dans les semaines et mois à venir, jusqu’à l’obtention de la certification EASA CS-23 qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2024, après celle d’Integral R qui l’aura précédée.

Biplace à train tricycle avec facteur de charge de + 6 / -4G à 960 kg

Integral S est un avion biplace à train tricycle destiné à la formation des pilotes. Cet appareil répond à l’important besoin mondial de formation estimé à près de 300 000 pilotes d’ici dix ans. Doté d'un cockpit ergonomique, Integral S offre en effet un environnement d'apprentissage moderne afin de faciliter le quotidien des instructeurs et la courbe d'apprentissage des élèves-pilotes. Avec son option IFR (Instrument Flight Rule, vol aux instruments) et ses systèmes modernes et connectés, l’appareil répond aux derniers standards de formation. De plus, utilisant largement le bois-carbone, Integral S, comme tous les avions de la gamme Integral, allie légèreté, résistance et facilité de mise en œuvre et de réparation.

Vers le premier vol d'Integral E, "l'électrique "

Avec ce premier vol, Aura Aero franchit une nouvelle étape vers l'électrification de la gamme Integral, la prochaine étant le premier vol d’Integral E, prévu dans les prochains mois.