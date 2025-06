Premier vol de l'Elixir à Turbine

Premier vol de l'Elixir Turbine à La Rochelle

C'est une étape majeure du projet BeautHyFuel, soutenu par le CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) et la DGAC et piloté par Elixir Aircraft et Turbotech, en partenariat avec Safran Aircraft Engines, Daher et Air Liquide. Après le premier démarrage du moteur monté sur avion en février 2025, L'Elixir dit "Turbine" a volé pour la première fois à La Rochelle le 6 juin 2025. Le vol a duré 55 minutes. Depuis, l'avion a entamé sa campagne d’essais en vol avec déjà plus de 5 heures et 7 vols. Un vol alimenté avec 100% de SAF est prévu d'ici la fin 2025.

Une phase d'essais cet été avec un mélange de 35% de SAF

L'Elixir Turbine est présenté au Salon du Bourget, sur le statique de la DGAC, au sein d'une exposition retraçant les récentes innovations des industriels français visant à décarboner l'aviation légère, et qui sont d'ores et déjà appliquées en exploitation. Pour mener à bien son programme d'essais en vol avec du carburant aérien durable, Elixir Aircraft a signé un protocole d'accord avec TotalEnergies ce mardi 17 juin 2025, lors du Salon du Bourget. Ainsi, TotalEnergies fournira une partie du carburant nécessaire aux essais en vol d'Elixir Aircraft. Une phase d'essais se poursuit dès cet été avec un mélange de 35% de SAF produit en France par TotalEnergies. Une seconde phase utilisera 100% de SAF d'ici la fin de l'année 2025.

300 exemplaires vendus à l'export

L'Elixir, dont le carnet de commandes atteint 300 exemplaires majoritairement à l'export, a rejoint les flottes d'écoles privées telles que Airbus Flight Academy, Leading Edge Aviation et vient d'être choisi par l'ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile.