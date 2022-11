Premier tir haute puissance pour le laser Dragonfire outre-Manche

Un premier tir à haute puissance réussi

MBDA et ses partenaires du consortium DragonFire ont réalisé avec succès le premier tir laser statique à haute puissance d'une capacité britannique souveraine sur le champ de tir du Dstl, l'agence exécutive du ministère de la Défense du Royaume-Uni, à Porton Down le 17 octobre 2022. À l'aide du démonstrateur de laser de QinetiQ, générant une puissance de l'ordre de 50 kW, focalisé par directeur de faisceau de Leonardo et délivré à l'aide du système avancé de traitement d'images et de commande et contrôle (C2) de MBDA, les essais ont montré que DragonFire pouvait contrôler et focaliser en toute sécurité un laser de forte puissance sur un point extrêmement précis à longue distance.

Des scénarios représentatifs pour la suite

Le tir faisait partie d'une deuxième série d'essais visant à prouver la précision et la puissance de la nouvelle arme laser DragonFire. Les premiers essais, annoncés en juillet 2022, ont prouvé que DragonFire pouvait suivre et atteindre des cibles aériennes et maritimes avec une précision exceptionnelle. La prochaine étape consistera à combiner les résultats de ces deux premiers essais, en associant la précision de suivi éprouvée et le laser haute puissance, en engageant des cibles dans des scénarios représentatifs sur le plan opérationnel.

Un haut niveau de précision

Une première série d'essais avec le démonstrateur d'arme laser ou à énergie dirigée Dragonfire avait été réalisée à la veille de l'ouverture officielle du Salon de Farnborough, en juillet 2022. Ces essais, réalisés à faible puissance, ont porté sur la précision du système et sa capacité à suivre des cibles aériennes et navales avec "un haut niveau de précision". Le programme Dragonfire a été lancé par le ministère britannique de la Défense avec un contrat d'un montant de 30 M£ notifié en septembre 2016. A l'époque le consortium comptait aussi GKN, Arke, BAE Systems et Marshall ADG. Ces essais du Dragonfire interviennent pratiquement six ans après ceux réalisés par MBDA Deutschland.