Premier retrofit d'un H145 avec un rotor à cinq pales

Une pale supplémentaire...

Airbus Helicopters, en coopération avec DRF Luftrettung, a effectué la première modernisation d’un H145 à quatre pales en nouvelle version à cinq pales. L’hélicoptère H145 de l’opérateur allemand HEMS, a été livré pour la première fois en 2018 et sera à Villingen-Schwenningen, base du service d'évacuation héliporté de la société DRF, en Allemagne.

...pour une charge utile majorée

La mise à niveau vers la version à cinq pales peut être effectuée par tout atelier de maintenance qualifié Part145 en suivant le bulletin de service associé publié par Airbus Helicopters. L'opération consiste à échanger le système rotor, à mettre à jour la suite avionique Helionix de l’hélicoptère et à l’installation d’un nouveau stabilisateur horizontal. Le rotor sans roulement innovant à cinq pales permet une augmentation de la charge utile et améliore les capacités de mission de l’appareil, tout en éliminant la maintenance du moyeu rotor. Le diamètre du rotor avec pales est légèrement inférieur à la version quatre pales et le gain en termes de charge utile est de l'ordre de 150 kg.

Airbus a annoncé la mise à niveau en 2019, avec l’approbation de l’AESA qui suivit. La version rotor à cinq pales est également le configuration des H145 qui sortiront dorénavant des chaînes de production, connue sous le nom de H145D3.