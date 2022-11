Premier résultat semestriel positif pour ANA depuis 2019

La compagnie japonaise ANA vient de publier des résultats semestriels qui signent pour elle un total rétablissement après les effets de la crise du transport aérien international liée à la pandémie de la Covid-19. Le transporteur a ainsi enregistrer ses premiers résultats semestriels bénéficiaires depuis 2019. ANA a ainsi déclaré un bénéfice d'exploitation de 31,45 milliards de yens (plus de 211 millions d'euros) sur les six premiers mois de son exercice se terminant le 30 septembre, contre une perte d'exploitation de 116 milliards de yens un an plus tôt (789,9 millions d'euros). La compagnie a aussi dégagé sur six mois un bénéfice net de 19,5 milliards de yens (136 millions d'euros), contre une perte nette de 98,8 milliards de yens (près de 674 millions d'euros sur la même période de l'année précédente.

Ces très bons résultats sont la conséquence de la réouverture des frontières du Japon aux touristes sans visa et de la levée du plafond d'arrivées quotidiennes dans le pays. Du coup, ANA a relevé ses prévisions de résultats pour son exercice annuel (clos le 31 mars 2023). Pour l'année