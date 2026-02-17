Premier contrat ferme pour la fusée Miura-5 de PLD Space

Après de longues années de développement, et en attendant un vol inaugural d’ici la fin de l’année, la compagnie espagnole PLD Space a annoncé ce mardi 17 février la signature d’un premier contrat de lancement. Le micro-lanceur Miura-5 mettra en orbite deux satellites Trito de la société Sateliot basée à Barcelone. Le lancement est prévu pour 2027 à destination de l’orbite basse.

Pesant chacun 160 kg, les deux satellites doivent assurer un service de la connectivité d’internet des objets, mais aussi de la connectivité Direct-to-Device (D2D), à savoir de la connectivité directe avec l’utilisateur sans passer par un terminal tiers. Sateliot promet une capacité de transfert équivalente à la 5G. Les Trito sont aussi pour Sateliot une nouvelle classe de satellite plus capacitaire que les nanosatellites et cubesats mis en orbite jusqu’à présent. Sateliot propose ses services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

PLD Space n’a pas précisé d’où décollera Miura-5 mais il est fort probable que ce sera depuis le Centre spatial guyanais. Depuis l’été dernier, PLD Space progresse dans le chantier de son pas de tir au sein de l’ensemble de lancement multiple du Cnes, site qui donne une nouvelle vie au pas de tir Diamant. PLD Space compte aussi dans un futur plus moyen-terme proposer des lancements depuis la future base d’Etlaq à Oman.