Premier contrat de lancement privé pour Latitude

Un carnet de commandes qui s’étoffe

Le 29 avril à Paris, à l’occasion de l’inauguration de l’espace partagé « The New Space To Be », la startup Latitude (fondée en 2019 à Reims pour développer des microlanceurs commerciaux) a signé son premier contrat commercial privé avec la startup Prométhée Earth Intelligence (fondée en 2020 à Paris et futur opérateur d’une constellation de nanosatellites d'observation de la Terre).

L’accord concerne l’envoi sur des orbites équatoriales inclinées de quatre satellites Japetus d’ici « moins de 24 mois » à l’aide de deux microlanceurs Zephyr.

« C’est le cinquième ou sixième lancement inscrit sur feuille de route », se félicite Stanislas Maximin, le PDG et cofondateur de Latitude, mais aussi président de l'Alliance NewSpace France.

« Nous allons commencer par des vols d’essais. Notre premier client sera le CNES, sur le deuxième vol. Cela reste des vols risqués. »

Et de nous confier : « Notre septième vol est quasiment vendu et quinze actuellement sont en négociation… »

Deux contrats coup sur coup

De son côté Arianespace a annoncé deux contrats de lancements institutionnels les 29 et 30 avril.

Le premier contrat a été signé avec la Commission européenne, pour l’envoi sur orbite moyenne de quatre satellites de navigation Galileo de deuxième génération.

Deux lancements doubles interviendront en 2026 et 2027, sur deux Ariane 62 (version du nouveau lanceur lourd européen équipé de deux propulseurs d’appoint).

Le second contrat a été signé avec l’Agence spatiale européenne, pour l’envoi de la mission scientifique européano-chinoise SMILE (Solar-wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer).

Celle-ci est destinée à observer à l’échelle globale l’environnement magnétique de la Terre (la magnétosphère), et son interaction avec le vent solaire.

Elle sera placée sur une orbite elliptique de 5 000 × 121 182 km.

La mission sera effectuée fin 2025 (au plus près du pic d’activité du Soleil au cours de son cycle de onze ans), à l’aide du lanceur léger Vega C.