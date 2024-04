Rencontre avec Prométhée Earth Intelligence

À l’occasion de l’inauguration ce 29 avril du hub spatial francilien The Newspace To Be, le jeune opérateur de constellation de nanosatellites d'observation de la Terre nous a accueillis dans ses nouveaux locaux parisiens, à la veille d’une nouvelle levée de fonds qui devrait lui permettre de bientôt jouer dans « la cour des grands ».