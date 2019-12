Premier Airbus A350-1000 pour Air Caraïbes

Mine de rien, Air Caraïbes est la compagnie aérienne française des premières avec Airbus. Première compagnie aérienne à recevoir l'Airbus A350-900 dont trois sont en service commercial, Air Caraïbes est aussi la première des compagnies aériennes françaises à commander et réceptionner l'Airbus A350-1000. Air Caraïbes a choisi un aménagement cabine pour un total de 429 passagers répartis en trois classes : 24 en classe Affaires, 45 en Premium Economie et 360 en classe économique. C'est à ce jour l'aménagement le plus dense pour l'Airbus A350-1000. Ce dernier a récemment été certifié pour prendre jusqu'à 480 passagers en classe unique. Le transporteur mettra ses A350-1000 sur Pointe à Pitre et Fort de France au départ de Paris/Orly. De leur côté, les A350-900 peuvent prendre 389 passagers répartis, là aussi en trois classes (18/45/326 sièges).