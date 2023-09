Premier accord entre Israël et l'Allemagne : 3,2 milliards € pour l'Arrow 3

L'Arrow 3 en Allemagne

Le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché en Allemagne un besoin de détenir un système antimissile balistique longue portée et ce, de manière assez rapide : près d'un mois après l'invasion, l'Allemagne annonçait déjà son grand intérêt pour le système israélo-américain Arrow 3. En septembre 2022, à l'occasion d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholtz en Israël, Israël et l'Allemagne confirmaient que des discussions étaient en cours sur ce même système. Les évènements avancent à grand pas en août 2023 quand les États-Unis autorisèrent un éventuel contrat avec l'Allemagne ( Reuters ), ouvrant la voie à la signature, ce 28 septembre, d'une lettre d'engagement en vue de l'achat par l'Allemagne du système antimissile balistique Arrow 3 ( Reuters ). Dernier frein à la signature du contrat : l'approbation des parlements respectifs mais les deux parties sont confiantes pour une signature à la fin de cette année. La livraison des premiers systèmes est attendue pour 2025 et une capacité opérationnelle pour 2030.

Au total, ce contrat devrait atteindre les 3,5 milliards de dollars, soit 3,3 milliards d'euros et a signature de l'accord de ce 28 septembre implique déjà un paiement initial de 600 millions de dollars (565 millions d'euros). La totalité du financement sera assurée par le fond de 100 milliards d'euros crée par l'Allemagne au début de l'année 2022 afin de réinvestir dans sa Défense.

European Sky Shield

Le futur système Arrow 3 allemand fera partie d'une initiative regroupant 19 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. Elle vise à créer une défense antimissile multicouches, avec l'IRIS-T en moyenne portée, le MIM-104 Patriot en longue portée et l'Arrow 3 en très longue portée.

Les systèmes de défenses israéliens

L'Arrow 3 fait partie du système de défense antimissile et C-RAM d'Israël. Il faut préciser que ce système de défense n'est en aucun cas désigné "Dôme de Fer" car ce dernier ne représente en réalité qu'une petite partie des défenses antimissiles et C-RAM d'Israël :

Le Dôme de Fer (C-RAM)

La Fronde de David (contre des missiles balistiques courte portée, de croisière et roquettes de gros calibre)

Arrow 2 (contre les missiles balistiques de courte ou de moyenne portée)

Arrow 3 (contre les missiles balistiques de moyenne portée)

Arrow 4 (en cours de développement, contre des missiles et planeurs hypersoniques)

Pour rappel, l'Arrow 3 inclut des lanceurs ainsi que de nombreux systèmes annexes (radars, poste de commandement,...) permettant la destruction de missiles en très haute altitude (jusqu'à 100 kilomètres) avec une portée estimée à 2.400 kilomètres. Le missile est extrêmement précis car il détruit sa cible en utilisant la technique dite hit-to-kill, soit 'toucher-pour-tuer".