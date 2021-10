Pratt & Whitney va étudier avec la Nasa une turbine HP avancée

HyTEC

Pratt & Whitney a été sélectionné par la Nasa pour développer des technologies avancées de turbine haute pression qui réduiront la consommation de carburant et les émissions pour la prochaine génération d'avions monocouloirs. Le projet HyTEC (Hybrid Thermally Efficient Core, littéralement générateur de gaz hybride thermiquement performant) s'inscrit dans le cadre du Sustainable Flight National Partnership de la Nasa, qui vise à favoriser les innovations de rupture et à aider l'industrie aéronautique à atteindre ses objectifs ambitieux de réduction significative des émissions de CO2 d'ici 2050.

CMC de nouvelle génération...

Pratt & Whitney s'appuiera sur son centre d'excellence en composites à matrice céramique (CMC) récemment ouvert à Carlsbad, en Californie, et collaborera avec le Raytheon Technologies Research Center sur ce projet. Les technologies visées par HyTEC comprennent des matériaux CMC de nouvelle génération capables de fonctionner à des températures plus élevées que les CMC actuels, des revêtements et des approches avancées en matière de refroidissement et d'aérodynamisme qui permettront de concevoir de nouveaux composants et d'améliorer leur efficacité. En augmentant l'efficacité thermique de la turbine haute pression, ces technologies contribueront à un meilleur rendement énergétique des futurs systèmes de propulsion à turbine à gaz.

...Combinés à l'architecture GTF

"Nous allons travailler avec la NASA au développement de la prochaine génération de technologies d'aéronefs plus économes en carburant et à faibles émissions", a déclaré Geoff Hunt, vice-président principal, Ingénierie et technologie, chez Pratt & Whitney. "Les matériaux avancés tels que les aubes CMC permettront d'obtenir de meilleurs rendements thermiques et, combinés à l'efficacité propulsive actuelle de l'architecture du moteur GTF [turboréacteur double-flux à soufflante réductée], contribueront à rendre les futurs systèmes de propulsion des avions encore plus durables."