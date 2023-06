Pratt & Whitney va équiper avec le GTF jusqu'à 146 Airbus A320neo de LATAM

Le GTF pour les A320neo supplémentaires de LATAM

Pratt & Whitney a annoncé que LATAM sélectionné des moteurs GTF pour équiper des avions supplémentaires de la famille A320neo, ce qui s'ajoute à leur commande initiale sélectionnant des turboréacteurs GTF pour équiper plus de 40 avions en 2013. Si l'on ajoute les options restantes, l'accord portera sur un total de 146 appareils. Pratt & Whitney assurera également la maintenance des moteurs de la compagnie aérienne dans le cadre d'un contrat de service complet EngineWise à long terme.

V2500 et GTF

Basé à Santiago du Chili, LATAM est le premier groupe aérien d'Amérique latine, avec une présence au Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur et au Pérou, ainsi que des opérations internationales en Amérique latine et en Europe, en Océanie, aux États-Unis et dans les Caraïbes. LATAM a été la première compagnie aérienne des Amériques à exploiter l'Airbus A320neo. LATAM exploite actuellement plus de 80 Airbus A320ceo équipés de moteurs V2500 et 16 Airbus A320neo équipés de moteurs GTF.

Une relation qui remonte au Twin Wasp

La relation entre le motoriste et la compagnie aérienne, ou plutôt LAN Airlines, n'est pas vraiment récente, puisqu'elle remonte à plus de sept décennies avec le moteur en double étoile R-1830 Twin Wasp, qui équipait les Douglas DC-3 de la compagnie aérienne.