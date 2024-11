Pratt & Whitney fera la démonstration d'un turbopropulseur alimenté à l'hydrogène dans le cadre de l'INSAT canadien

Étude sur les moteurs à hydrogène de conception avancée

Pratt & Whitney Canada fera la démonstration de la technologie de combustion de l'hydrogène sur un turbopropulseur régional PW127XT dans le cadre d'un projet soutenu par l'Initiative pour des technologies aéronautiques durables (INSAT) du Canada. Le projet, appelé Hydrogen Advanced Design Engine Study (HyADES, Étude sur les moteurs à hydrogène de conception avancée), sera réalisé en collaboration avec Next Hydrogen Solutions Inc. qui développera les électrolyseurs à haut rendement et à faible coût nécessaires à l'établissement d'une infrastructure de production d'hydrogène.



"Développer des technologies clés pour les futurs avions à hydrogène"

« Ce projet de collaboration avec INSAT nous permet de développer des technologies clés pour les futurs avions à hydrogène et complète nos efforts plus larges visant à faire progresser la durabilité de l'aviation par une série de voies, y compris des améliorations continues à l'efficacité des moteurs, la propulsion hybride-électrique et la compatibilité avec le carburant aviation durable (SAF) », a déclaré Edward Hoskin, vice-président, Ingénierie, Pratt & Whitney Canada. « Alors que l'aviation régionale représente l'un des cas d'utilisation les plus prometteurs pour l'hydrogène, le projet démontrera également la polyvalence de l'adaptation du turbopropulseur PW127XT éprouvé et très efficace pour fonctionner avec des carburants alternatifs à faible teneur en carbone et poursuivra notre tradition de leadership technologique dans ce segment. »



Essais de tuyères et de chambres de combustion utilisant de l'hydrogène

Le financement de la première phase du projet comprendra des essais de tuyères et de chambres de combustion utilisant de l'hydrogène, tandis que les phases ultérieures viseront à effectuer des essais au sol sur l'ensemble du moteur. Le PW127XT est le moteur le plus avancé de la série PW100 de Pratt & Whitney Canada, qui propulse les avions turbopropulseurs régionaux depuis 40 ans et a accumulé plus de 220 millions d'heures de vol. Lancé en 2021, le moteur PW127XT offre un rendement énergétique supérieur de 3 %, un temps de vol amélioré de 40 % et des coûts de maintenance réduits de 20 %. « La capacité de produire de l'hydrogène vert à grande échelle sera un facteur essentiel de réduction des émissions deCO2 de l'aviation, que l'hydrogène soit utilisé comme carburant direct pour la combustion ou comme matière première pour la SAF », a déclaré Raveel Afzaal, président et chef de la direction de Next Hydrogen Solutions Inc.



Explorer les matériaux avancés pour les composants de la section chaude

Dans le cadre d'un deuxième projet soutenu par INSAT, Turbine Engine Advanced Materials for Efficiency (TEAME, littéralement Matériaux avancés pour l'efficacité des moteurs à turbine), Pratt & Whitney Canada travaillera avec Derivation Research Laboratory (DRL) pour explorer les matériaux avancés pour les composants de la section chaude des moteurs à turbine à gaz, ce qui contribuera à améliorer l'efficacité thermique et à réduire la consommation de carburant et les émissions. Pratt & Whitney Canada dirigera l'ensemble du projet en fournissant des données techniques et en assurant la gestion du projet, tandis que le DRL fournira une capacité d'essai des matériaux de classe mondiale pour une grande variété de propriétés critiques des matériaux.