Pratt & Whitney et Embraer réalisent des essais en vol avec 100 % de SAF sur E195-E2 motorisé par le GTF.

100% de SAF...

Après les essais au sol, Pratt & Whitney passe aux essais en vol, avec le concours de l'avionneur brésilien Embraer, les deux industriels ont testé avec succès un biréacteur E195-E2 équipé de moteurs GTF fonctionnant avec 100 % de carburant aviation durable (SAF). L'essai a permis de valider que les moteurs GTF et la famille E-Jets E2 peuvent voler avec des mélanges allant jusqu'à 100 % de SAF. L'avion a effectué deux jours d'essais au sol à l'aéroport international de Fort Lauderdale, avant de terminer par un essai en vol de 70 minutes à l'aéroport régional de Vero Beach, en Floride.

...Sur Embraer E195-E2

"L'E2 est déjà l'avion monocouloir le plus efficace en vol aujourd'hui, réduisant jusqu'à 25% les émissions de CO2 par rapport aux avions de la génération précédente. Cette réduction des émissions peut être portée à un impressionnant 85 % avec une SAF à 100 %. Le remplacement des anciens avions par des produits de nouvelle génération et l'augmentation de la production de SAF sont les deux actions les plus efficaces que l'aviation commerciale peut entreprendre dès maintenant pour parvenir à une réduction significative des émissions", a déclaré Rodrigo Silva e Souza, vice-président de la stratégie et du développement durable chez Embraer Commercial Aviation.

De 50 à 100 % de carburant durable

Tous les moteurs Pratt & Whitney et les avions Embraer sont actuellement certifiés pour fonctionner avec du SAF mélangé jusqu'à 50 % avec du kérosène standard Jet A/A1, conformément aux spécifications d'ASTM International (anciennement American Society for Testing and Materials, organisme de normalisation qui rédige et produit des normes techniques concernant les matériaux, les produits, les systèmes et les services, l'équivalent américain de l'AFNOR). Les futures spécifications permettront des mélanges allant jusqu'à 100 % de SAF afin de maximiser le potentiel de réduction des émissions de l'utilisation de carburant dérivé de matières premières durables et non fossiles. "Le SAF est un élément essentiel de notre feuille de route en matière de durabilité, et nous continuons à travailler avec nos partenaires de l'industrie et les organismes de réglementation pour soutenir le développement d'une norme d'introduction pour le SAF à 100 % ", a déclaré Graham Webb, directeur du développement durable chez Pratt & Whitney. "Ce test prouve que les moteurs GTF peuvent fonctionner avec n'importe quel carburant, et que la famille E-Jets E2 est prête pour la certification 100% SAF une fois que l'industrie aura finalisé la norme pour le SAF non mélangé."

HEFA-SPK

Le SAF utilisé par Embraer et Pratt & Whitney était composé à 100 % de kérosène paraffinique synthétique d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA-SPK) acquis auprès de World Energy. Le HEFA-SPK est un type spécifique de carburant hydrotraité à base de matières premières renouvelables utilisé dans l'aviation et est considéré comme une alternative de premier plan pour remplacer le kérosène conventionnel par la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI), en raison de la durabilité de sa matière première.