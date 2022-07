Pratt & Whitney et Collins lancent le programme de démonstrateur STEP-Tech

STEP-Tech, le démonstrateur de technologie hybride-électrique

Pratt & Whitney et Collins Aerospace, deux entreprises de Raytheon Technologies, ont annoncé lors du salon de Farnborough le lancement d'un nouveau programme de démonstrateur de technologie hybride-électrique applicable aux futurs véhicules de mobilité aérienne avancée. Le démonstrateur STEP-Tech (Scalable Turboelectric Powertrain Technology, littéralement Technologie évolutive de groupe motopropulseur turboélectrique) prolonge la collaboration de longue date entre Pratt & Whitney et Collins Aerospace dans le domaine du développement de la technologie hybride-électrique, qui est un élément essentiel des stratégies des deux sociétés pour alimenter l'aviation durable et permettre aux clients d'atteindre l'objectif de zéro émission nette de CO2 d'ici 2050.

100 à 500 kW avec un potentiel d'extension à 1 MW et au-delà

Le démonstrateur STEP-Tech sera basé au Raytheon Technologies Research Center à East Hartford, dans le Connecticut et se concentrera sur le développement de concepts de propulsion hybride-électrique distribués à haute tension dans la catégorie 100-500 kW, avec un potentiel d'extension à 1 MW et au-delà. La nature modulaire et évolutive de la plateforme du démonstrateur STEP-Tech permet de prototyper et de démontrer rapidement un large éventail de configurations. Après avoir terminé les études de preuve de concept plus tôt cette année, les essais au sol avec la plate-forme devraient commencer à la fin de 2022.

Pour ADAVe et aéronefs sans pilote...

La plateforme du démonstrateur STEP-Tech comprendra des systèmes complets de bout en bout, notamment un turbogénérateur à haut rendement, un système de stockage d'énergie, une électronique de puissance et des propulseurs modulaires à entraînement électrique. La technologie démontrée avec succès pourrait être mise en œuvre dans une gamme d'applications aéronautiques novatrices, notamment les ADAVe (eVTOL) à grande vitesse, les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les transporteurs aériens commerciaux de petite et moyenne taille.

Une seconde collaboration après le Dash 8-100

Les collaborations actuelles entre P&W et Collins sur la technologie hybride-électrique comprennent le démonstrateur de vol d'un avion régional, basé sur un turbopropulseur Dash 8-100 de De Havilland Canada, et soutenu par les gouvernements du Canada et du Québec. La propulsion hybride-électrique offre la possibilité d'optimiser les performances du moteur au cours des différentes phases du vol, ce qui permet d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions de CO2 dans une gamme de segments d'aéronefs différents. La technologie hybride-électrique est également très évolutive, ce qui signifie que les composants du moteur et les systèmes de commande électrique développés dans le cadre du démonstrateur annoncé aujourd'hui pourront éventuellement servir à des applications à plus grande échelle, y compris pour les avions commerciaux monocouloirs.