Collins dévoile un système de propulsion hybride électrique

Moteur et contrôleur

Collins a testé les deux systèmes à pleine puissance, tension et vitesse, et prévoit d'envoyer des prototypes à Pratt & Whitney Canada (P&WC) pour des essais au sol plus tard cette année. Les essais en vol du démonstrateur devraient commencer en 2024 et auront lieu à Montréal. Le moteur de Collins se caractérise par une densité de puissance et un rendement inégalés dans l'industrie. La société développe les systèmes dans son usine de Solihull, au Royaume-Uni, et les teste à l'Institut de technologie aérospatiale de l'Université de Nottingham. Collins prévoit d'effectuer les futurs tests du moteur et du contrôleur de moteur à The Grid, le laboratoire ultramoderne de systèmes d'énergie électrique que Collins a mis en place sur son site de Rockford, dans l'Illinois. The Grid devrait être pleinement opérationnel en 2023.

En hybride-électrique

"Grâce à cette étroite collaboration entre Collins et Pratt & Whitney, notre entreprise sœur de Raytheon Technologies, nous développons des technologies de propulsion hybride-électrique durables qui joueront un rôle essentiel pour aider l'industrie aéronautique à réduire les émissions de carbone à zéro d'ici 2050", a déclaré Henry Brooks, président de Power & Controls pour Collins Aerospace. P&WC travaille avec Collins, De Havilland Aircraft of Canada Limited, le fournisseur de systèmes de batterie H55 S.A. et d'autres collaborateurs sur le démonstrateur de vol. Le programme vise une amélioration de 30 % de l'efficacité du carburant et une réduction proportionnelle des émissions de CO2, comparativement aux turbopropulseurs les plus perfectionnés d'aujourd'hui pour les avions régionaux.

Pour un DHC Dash 8-100

Dans le cadre du programme, un avion expérimental De Havilland Dash 8-100 sera remotorisé d'un côté avec un système de propulsion de 2 mégawatts qui combine un moteur à combustion de P&WC et un moteur électrique de 1 mégawatt de Collins dans une configuration hybride parallèle avec une répartition de la puissance de 50/50. Le moteur électrique fournira un surcroît de puissance au décollage et en montée, ce qui permettra d'optimiser le moteur à combustion pour une meilleure efficacité en croisière. La nouvelle technologie sera également conçue pour fonctionner avec du carburant d'aviation durable à 100 %. 100 % de carburant aviation durable (SAF).