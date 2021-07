Pratt & Whitney Canada avance la technologie de propulsion hybride électrique

Propulsion hybride électrique et démonstrateur de vol

Pratt & Whitney Canada dévoile son plan pour développer davantage et intégrer sa technologie de propulsion hybride électrique à un programme de démonstrateur de vol, dans le cadre d’un investissement de 163 M$ (109,7 M€) auquel participent les gouvernements du Canada et du Québec. « L’entreprise est depuis longtemps engagée dans le développement durable en plus d’être un des principaux investisseurs en recherche et développement du secteur aéronautique canadien, ayant investi 500 millions $ CA annuellement au Canada. La technologie hybride électrique a un rôle important à jouer pour permettre le prochain bond en avant en matière d’efficacité des moteurs d’avion et nous sommes particulièrement bien positionnés pour démontrer tout son potentiel », commente Maria Della Posta, présidente, Pratt & Whitney Canada.

Moins 30 % de consommation carburant

La nouvelle technologie de propulsion hybride électrique a pour objectif d’atteindre une réduction de 30 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 pour un avion régional. P&WC travaille aux côtés de De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) à l’intégration de la technologie hybride électrique dans un appareil De Havilland Canada Dash 8-100 qui servira de démonstrateur de vol. Un moteur électrique et un système de commandes évolués de Collins Aerospace, également une division de Raytheon Technologies, seront aussi intégrés au démonstrateur.

Des essais en vol en 2024

Ce nouveau programme combine deux technologies évoluées, développées en collaboration par P&WC et Collins, lancée en 2019, et fait suite au Projet 804 (voir A&C n°2635) qui a permis de jeter des bases solides pour cette nouvelle initiative. P&WC compte commencer les essais au sol en 2022, qui mèneront aux essais en vol sur démonstrateur Dash8-100 en 2024.