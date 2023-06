Pratt & Whitney et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance annoncent la première mise en service d'un moteur GTF

AFI KLM E&M intronise son premier GTF

Pratt & Whitney, une entreprise de RTX, a annoncé qu'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a intronisé son premier moteur Pratt & Whitney GTF. AFI KLM E&M a rejoint le réseau MRO (maintenance, réparation et révision) Pratt & Whitney GTF en 2022 avec des capacités de désassemblage, d'assemblage et d'essai pour les moteurs de modèle PW1500G destinés à la famille Airbus A220. En 2021, Air France a sélectionné 60 avions A220-300 avec une option pour en ajouter jusqu'à 60 autres, qui sont exclusivement équipés de moteurs GTF. La compagnie aérienne exploite actuellement 24 de ces appareils, et 37 autres sont en commande.

Marché européen

"Avec l'entrée en service de notre premier moteur GTF, nous renforçons nos capacités dans le domaine", a déclaré Anne Brachet, vice-présidente exécutive d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance. "Notre capacité à réviser les turboréacteurs à réducteur renforce notre expertise dans ce type d'architecture. Nous sommes donc prêts à répondre aux besoins des opérateurs actuels et futurs, dont beaucoup se trouvent ici même en Europe."

13e site actif du GTF en MRO

Au cours des quatre dernières années, le réseau GTF MRO a plus que doublé en taille, et AFI KLM E&M est le 13ème site actif. AFI KLM E&M est l'un des nombreux fournisseurs européens à prendre en charge les travaux de MRO du GTF et deviendra le troisième établissement de la région à fournir des capacités complètes de démontage, d'assemblage et d'essai pour le moteur PW1500G.

Deux agrandissements d'installations et trois activations d'ateliers

"Pratt & Whitney a annoncé deux agrandissements d'installations et trois activations d'ateliers partenaires dans l'ensemble de son réseau au cours de la première moitié de l'année seulement", déclare Marc Meredith, vice-président du marché secondaire des moteurs GTF chez Pratt & Whitney. "Avec la croissance rapide de la flotte, il est plus important que jamais de s'assurer que notre réseau compte des fournisseurs de services de MRO de calibre mondial comme AFI KLM E&M, qui offrent des services de premier ordre à proximité de nos clients."