Pratt & Whitney de RTX établit un centre européen de technologie et d'innovation aux Pays-Bas

ETIC à Houten aux Pays-Bas

Pratt & Whitney a annoncé aujourd'hui son intention d'établir un centre européen de technologie et d'innovation (ETIC) dédié à l'avancement des technologies permettant une aviation plus efficace sur le plan énergétique et plus durable. Ainsi l'ETIC de Pratt & Whitney sera installé dans les locaux de Collins Aerospace, le centre d'innovation européen de RTX, à Houten, aux Pays-Bas, ce qui renforcera la capacité de RTX à s'engager dans des initiatives de collaboration avec l'écosystème technologique aérospatial néerlandais et européen au sens large. Pratt & Whitney et Collins Aerospace sont des entreprises de RTX.

Des carburants conventionnels ou alternatifs, y compris l'hydrogène

« Notre nouveau centre européen de technologie et d'innovation nous permettra d'accéder aux talents d'ingénierie exceptionnels et aux opportunités de collaboration aux Pays-Bas et dans toute l'Europe », a déclaré Frank Preli, vice-président, technologie, Pratt & Whitney. « Une équipe d'innovateurs de Pratt & Whitney basée à l'ETIC contribuera au développement de technologies de pointe permettant d'améliorer l'efficacité de la propulsion et de réduire les émissions des futurs avions, qu'ils soient alimentés par des carburants conventionnels ou alternatifs, y compris l'hydrogène », ajoute Frank Preli.

Un accord-cadre de recherche avec l'université de technologie de Delft (TU Delft)

L'ETIC soutient directement l'engagement croissant de RTX avec l'industrie aérospatiale néerlandaise. RTX a récemment conclu un protocole d'accord avec le groupe aérospatial néerlandais, qui fournit un cadre pour faire progresser la recherche sur les technologies de l'aviation commerciale, y compris la collaboration avec l'industrie, les universités et les agences gouvernementales. RTX a également signé un accord-cadre de recherche avec l'université de technologie de Delft (TU Delft), qui permet une plus grande collaboration avec les étudiants diplômés et le personnel universitaire dans le cadre de plusieurs projets de recherche.

Une ouverture à la mi-2025

Pratt & Whitney prévoit que l'ETIC ouvrira ses portes à la mi-2025, avec un noyau initial d'ingénieurs et de scientifiques, avec la possibilité d'élargir l'équipe en fonction des besoins de développement du programme. RTX emploie directement environ 22 000 personnes réparties sur 60 sites en Europe, dont plus de 6 000 employés de Pratt & Whitney (principalement basés en Pologne) et 270 employés répartis sur trois sites existants de Collins Aerospace aux Pays-Bas, dont celui de Houten.