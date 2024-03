Pratt & Whitney collabore avec la FAA pour étudier les émissions autres que le CO2 dans le cadre du programme ASCENT de la FAA

Programme ASCENT de la FAA

Pratt & Whitney et la Federal Aviation Administration (FAA) collaboreront avec l'Université des sciences et technologies du Missouri (Missouri S&T), Aerodyne Research, Inc. et l'Environmental Protection Agency (EPA) pour étudier les émissions aéronautiques autres que le CO2, afin d'aider à comprendre et à réduire l'impact de ces émissions sur l'environnement. Dans le cadre du programme ASCENT de la FAA, le projet mesurera les émissions d'un banc d'essai de la chambre de combustion d'un moteur Pratt & Whitney GTF en utilisant du Jet A conventionnel et du carburant aviation durable (SAF) à 100 %.

Les émissions autres que celles du CO2

"Alors que l'industrie de l'aviation vise des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050, nous continuons de porter une attention particulière à l'impact environnemental des autres émissions, y compris les particules non volatiles et les NOx", déclare Sean Bradshaw, responsable technique principal de la propulsion durable chez Pratt & Whitney. "Les essais sur le banc de combustion avec 100 % de SAF constituent un environnement contrôlé permettant de générer des données de référence précieuses, qui serviront de base à de futures études utilisant des moteurs à échelle réelle sur l'aile dans des conditions d'essais au sol et en vol."

Comparer les émissions entre Jet A et SAF

Le projet comparera les émissions du kérosène Jet A et du SAF composé à 100 % de kérosène paraffinique synthétique à base d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA-SPK), un biocarburant dérivé d'huiles végétales et de graisses animales ; le carburant est fourni par World Energy. "En réunissant l'expertise de l'industrie, du gouvernement et des universités, ce projet représente une étape importante vers la compréhension et la réduction des impacts environnementaux de l'aviation, y compris ceux qui découlent des émissions autres que le CO2", a déclaré le Dr Philip Whitefield de l'Université des sciences et technologies du Missouri. "Les FAS contenant de faibles concentrations de soufre et d'hydrocarbures aromatiques pourraient contribuer à réduire les émissions de dioxyde de soufre et de particules non volatiles, qui sont associées à la formation de traînées de condensation et à l'impact sur le réchauffement de la planète".

Une chambre de combustion Rich-Quench-Lean (RQL)

Les essais auront lieu dans les installations de Pratt & Whitney à Middletown, au Connecticut, à l'aide d'une chambre de combustion Rich-Quench-Lean (RQL) perfectionnée. Le banc d'essai permet de tester toute la gamme des conditions de fonctionnement de la chambre de combustion, y compris au décollage, au sol et en altitude de croisière, afin de mieux comprendre les avantages de l'utilisation des SAF en termes d'environnement et d'émissions. Pratt & Whitney, la FAA, Missouri S&T, Aerodyne Research et l'EPA collaboreront à la conception et à l'exécution des essais, ainsi qu'à l'analyse des données d'émissions.