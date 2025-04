Safran Aircraft Engines rachète la start-up Aero Sud Ouest

Le procédé ingénieux d'Aero Sud Ouest

Safran Aircraft Engines a racheté la start-up Aero Sud Ouest, implantée à Bayonne et qui emploie une dizaine de salariés, a révélé Stéphane Cueille, président du constructeur de moteurs civils et militaires, lors d'une interview à France Bleu Pays Basque. Cette acquisition, dont le montant n'est pas révélé, permettra à Safran Aircraft Engines de "concevoir une pièce très complexe, et de la faire de manière plus efficace et rapide", a expliqué Stéphane Cueille. Aero Sud-Ouest développe un procédé ingénieux pour réaliser un "bord d'attaque qui équipera les moteurs du futur pour décarboner l'aviation", a-t-il ajouté.

Investissements et recrutements

Le site d'Aero Sud Ouest bénéficiera d'investissements et une quinzaine de recrutements sont programmés. "Nous allons développer l'entreprise pour être capable de faire une ligne de production qui permette de nous aider, à terme, de réaliser 5 000 bords d'attaque par an", a indiqué le président de Safran Aircraft Engines qui lorgne sur d'autres entreprises du Pays Basque, à l'instar d'Akira Technologies, toujours avec les moteurs du futur en ligne de mire.

Akira : bancs d'essais spéciaux et machines de conversion d'énergies

Créée en 2003, Akira Technologies est une société d’ingénierie dans le domaine des bancs d’essais spéciaux et des machines de conversion d’énergies, intervenant sur l’ensemble des étapes du développement de la machine, de la pré-étude à la livraison finale. Principaux domaines d’activités : Bancs d’essais spéciaux - Moteurs à pistons - Turbomachines - Machines électriques - Groupes électrogènes innovants - Transmissions mécaniques & réducteurs - Sous-systèmes (pompes, actionneurs, systèmes mécaniques….). Bref, tout ce qui intéresse aussi Safran Aircraft Engines.