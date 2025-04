Le retour du Minotaur IV

Secret total

La date de lancement de la mission NROL 174 pour le compte du NRO (National Reconnaissance Office) ne cessait de glisser depuis plusieurs mois.

Le décollage est finalement intervenu le 16 avril depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie, marquant le retour d’un véhicule à propergol solide rare, le Minotaur 4 du constructeur américain Northrop Grumman (dont le siège est basé en Virginie) : il n’avait plus servi depuis… depuis juillet 2020.

Il a cette fois permis de placer sur orbite basse deux satellites classifiés, USA 521 et 522, probablement pour des missions de reconnaissance.

On ne connait ni l’orbite visée, ni les caractéristiques des satellites, ni leur fournisseur.

Le lancement du 16 avril marquait le 49e lancement orbital américain de l’année (sur 77 réussis à travers le monde).

Dérivé de missile balistique

La famille de lanceurs légers Minotaur combinent des éléments de missiles balistiques intercontinentaux déclassés avec des technologies héritées des propres lanceurs de Northrop Grumman.

Minotaur IV est ainsi équipé des trois étages du Peacekeeper surmontés d’un quatrième étage commercial.

Il est ainsi capable de placer jusqu’à 1 730 kg sur orbite basse.

Depuis avril 2010, le Minotaur IV a réalisé six missions orbitales et deux suborbitales, toutes réussies et toujours militaires, depuis les bases militaires de Vandenberg, Kodiak (en Alaska), Cape Canaveral (en Floride) et Wallops Island (en Virginie).