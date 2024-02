La FAA donne six mois à Boeing pour améliorer ses process sécurité et qualité

Sécurité et qualité chez Boeing : des procédures complexes et changeant en permanence

Les membres de la commission d'experts indépendants mandatée par la FAA en mars 2023 à la suite des accidents des Boeing 737 MAX 8 de Lion Air et d'Ethiopian Airlines en vertu de la loi votée en 2020 par le Congrès des Etats-Unis n'ont pas du être surpris par les causes de l'incident majeur intervenu sur un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier dernier. Leur rapport de 50 pages souligne en effet des procédures « complexes » en matière de sécurité et de qualité, qui sèment parfois la « confusion » chez les salariés de Boeing. Les procédures de Boeing ne sont pas structurées d'une façon « qui assure que tous les employés comprennent leur rôle » dans ce dispositif, explique le rapport. Dans ses conclusions, la commission relève que « les procédures et la formation (du personnel) sont complexes, changent en permanence, ce qui crée de la confusion chez les employés en particulier au sein des différents sites de production et des équipes ».

Déconnexion entre les niveaux hiérarchiques

Par ailleurs, la commission a « observé une déconnexion entre les hauts dirigeants de Boeing et les autres membres de l'entreprise concernant la politique de sécurité » ainsi qu'une mise en œuvre « inadéquate et déroutante » des différents piliers de cette politique. Et les experts ont aussi trouvé « des problèmes supplémentaires (...) qui affectent la sécurité aérienne », notamment une prise en compte « inadéquate des facteurs humains » et « le manque d'implication de pilotes dans la conception des avions et leur exploitation ».

Déjà de "graves problèmes de qualité"

Le rôle de la commission n'était pas de se pencher sur les failles dans les procédures qualité mises en lumière par l'enquête du NTSB suite à l'incident intervenu au Boeing 737 MAX 9 d'Alaska. C'est le rôle de l'enquête spécifique menée par la FAA. La Commission souligne néanmoins que, durant son examen, de « graves problèmes de qualité » chez Boeing ont émergé. Des problèmes qui ont « amplifié les inquiétudes de la commission d'experts au sujet de messages ou de comportements liés à la sécurité qui ne sont pas appliqués par l'ensemble des employés ».