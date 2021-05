Pratt & Whitney célèbre le millième avion motorisé par son turboréacteur GTF

1 000 avions...

Pratt & Whitney a récemment célébré le 1000e avion propulsé par des moteurs GTF -Geared TurboFan ou turboréacteur double flux réducté- avec cet avion d’étape livré à Sichuan Airlines Co., Ltd. Les moteurs GTF équipent aujourd’hui plusieurs familles d’avions : Airbus A320neo, Airbus A220 et Embraer E-Jets E2, ainsi que l'Irkout MC-21 et le Mitsubishi SpaceJet dont le programme a été mis en sommeil.

...Motorisés par le Geared TurboFan

Le 1 000e avion propulsé par deux turboréacteurs GTF est également le 30e Airbus A320neo de la flotte de Sichuan avec 51 autres appareils restant encore à livrer. En plus des appareils de la famille A320neo motorisés par le GTF, la compagnie exploite également 87 appareils de la famille A320ceo disposant de moteurs V2500.

Entré en service en 2016

Avec le GTF motorisant 54 compagnies aériennes à travers le monde, pour desservir la flotte en pleine croissance, Pratt & Whitney a établi un réseau mondial des principales installations d’entretien, de réparation et de révision (MRO) au monde. Depuis son entrée en service début 2016 et en dépit de problèmes de jeunesse, la famille de moteurs GTF a permis de réduire jusqu’à 20 % la consommation de carburant et les émissions de carbone et de réduire considérablement les émissions réglementées et l’empreinte sonore.