Pratt & Whitney ajoute Sanad Group au réseau GTF MRO

Pratt & Whitney élargit son réseau mondial de fournisseurs de services pour le GTF

Pratt & Whitney a annoncé le 18 février élargir son réseau mondial de fournisseurs de services d'entretien de moteurs GTF pour inclure Sanad Group (« Sanad »), le chef de file mondial en ingénierie aérospatiale et en solutions de location appartenant entièrement à l'investisseur souverain d'Abu Dhabi, Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala).



Une nouvelle installation ultramoderne à Sanad

La nouvelle installation ultramoderne de Sanad devrait être achevée d'ici 2028 et renforcer encore les relations entre RTX et les Émirats arabes unis. L'installation basée à Al Ain sera le premier membre du réseau MRO Pratt & Whitney GTF dans la région Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord et assurera l'entretien des moteurs PW1100G-JM et PW1500G pour les familles d'avions Airbus A320neo et A220 respectivement, ainsi que le moteur PW1900G pour la famille d'avions Embraer E-Jet E2 avec des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et une capacité d'essai.

Une expérience précédemment acquise sur les V2500

« Comme la flotte de GTF continue de croître, et la demande du marché secondaire avec elle, nous élargissons notre réseau mondial avec des fournisseurs de services de premier plan comme Sanad », déclare Marc Meredith, vice-président du marché secondaire pour les moteurs GTF chez Pratt & Whitney. « Sanad est un fournisseur de services pour le moteur V2500 depuis plus de dix ans et fournira aux clients le niveau de service élevé auquel ils s'attendent. « L'établissement du centre de maintenance GTF à Abu Dhabi permettra à Sanad de fournir des services MRO de haute qualité sur les moteurs de dernière technologie, avec la capacité d'entretenir des moteurs dans le monde entier », a déclaré Mansoor Janahi, directeur général et chef de la direction de Sanad.



20 ateliers répartis sur quatre continents

Cette initiative créera des emplois hautement spécialisés, diversifiera l'économie et renforcera la position d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l'aviation. Depuis près de 40 ans, RTX partage une relation solide avec les Émirats arabes unis à travers la fourniture de capacités importantes et l'engagement de l'industrie locale qui a soutenu l'avenir des Émirats. Raytheon Emirates a été créée en 2017 en tant que société locale afin d'ajouter de la valeur ajoutée à l'écosystème industriel des EAU et contribuer à la diversification de l'économie des Émirats. Ajouter Sanad au réseau GTF MRO de Pratt & Whitney, en collaboration avec le Conseil Tawazun, fait partie de l'engagement de longue date de RTX auprès des Émirats pour assurer un bénéfice économique durable à l'économie des Émirats arabes unis. Le réseau GTF MRO de Pratt & Whitney comprend 20 ateliers répartis sur quatre continents.