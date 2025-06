Pratt & Whitney ajoute ITP Aero à son réseau MRO GTF

ITP Aero rejoint le réseau de prestataires de maintenance pour les moteurs GTF

Pratt & Whitney a annoncé étendre son réseau mondial de prestataires de maintenance pour les moteurs GTF afin d'y inclure ITP Aero. L'usine basée à Madrid assurera la maintenance des moteurs PW1500G de la famille Airbus A220 et PW1900G de la famille Embraer E-Jets E2, avec des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et des capacités d'essai. ITP deviendra ainsi le 21e atelier du réseau GTF MRO et le huitième en Europe.

Un partenariat qui remonte à dix ans

« Pratt & Whitney et ITP collaborent depuis plus de dix ans dans le domaine de la fabrication et de la conception de composants pour le programme GTF », a déclaré Keren Rambow, vice-présidente, GTF Aftermarket and Transformation chez Pratt & Whitney. En tant que partenaire de partage des risques et des revenus GTF, ITP est chargé de la fabrication d'un composant central de la turbine et des rotors à aubes intégrées en nickel pour les composants du compresseur haute pression, entre autres.

21 ateliers sur 4 continents

Le réseau MRO GTF de Pratt & Whitney est composé des principales entreprises MRO du secteur et comprend désormais 21 ateliers répartis sur quatre continents, ainsi que des sites supplémentaires offrant une capacité de rotation rapide. Le réseau MRO GTF fait partie des solutions EngineWise® de Pratt & Whitney, qui fournissent aux exploitants de moteurs une gamme de services après-vente offrant une valeur ajoutée à long terme.