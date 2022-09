Pour une écologie des solutions

Il y a peu de temps, Jean-François Rial, président du voyagiste Voyageurs du Monde, et dont l'engament en faveur de l'environnement ne peut être mis en question, rebondissait sur la polémique autour de l'utilisation des jets privés pour publier une tribune dans le « Journal du Dimanche » et dans laquelle, face à des "prises de positions stériles, il en appelait à « une écologie des solutions ».

La nouvelle polémique autour des déplacements décarbonés ou pas d'une équipe de football et du trait d'humour de son entraîneur sur l'emploi du « char à voile » illustre une nouvelle fois la capacité de certains politiques à se noyer dans des « prises de position stériles », amplifiées par des médias qui tournent en boucle. Pendant ce temps, la filière aéronautique poursuit son chemin vers l'avion décarboné. Et c'est le plus important.

L'opération de rachat des activités systèmes électriques de Thales par Safran Electrical & Power participe en effet à cette démarche « d'écologie des solutions », même si elle s'inscrit aussi dans une politique de recentrage industriel de Thales. Déjà présente dans la propulsion électrique et hybride, la filiale du groupe Safran étend ainsi ses compétences à la conversion électrique dans le cadre d'une stratégie « d'équipementier positionné sur toute la chaîne électrique ».

Le tout dans la perspective d'être un des acteurs incontournables sur les nouvelles plateformes en cours de développement et qui ne manqueront pas d'émerger dans les prochaines années. Les remplaçants au carburant fossile ont chacun leurs « fans ». Les uns poussent vers des carburants tirés du recyclage de déchets, d'autres vers des carburants de synthèse comme Jean-François Rial. La propulsion électrique se concentrant sur les petits modules de transport.

En fait, toutes les solutions sont bonnes à prendre et les enjeux portent essentiellement sur des questions de disponibilité et de calendrier. Sans oublier les problématiques de maturité technologique. L'essentiel, pour la filière aéronautique, est de continuer à avancer dans cette démarche « d'écologie des solutions ». Pour le reste : « les chiens aboient, la caravane passe ».