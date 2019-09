Pour ses trente ans, Air Corsica fait le plein d'invités

C'est dans le superbe cadre sauvage de l'ancien pénitencier de Coti-Chiavari, surplombant le golfe d'Ajaccio, qu'Air Corsica, la compagnie régionale corse, a fêté mercredi 4 septembre en musique et devant de très nombreux invités ses trente années d'existence. Comme l'ont rappelé Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de Surveillance, et Philippe Ceccaldi, le fondateur de la compagnie, "Tamanta strada !" (Quel chemin !). "En effet, le chemin parcouru en trente ans est énorme", a déclaré Philippe Dandrieux, président du Directoire d'Air Corsica. "La première année de la création de la compagnie qui s'appelait encore à l'époque Compagnie Corse Méditerranée (CCM), notre chiffre d'affaires était de 10 millions d'euros avec une douzaine de personnes. 30 après, nous sommes 704 salariés, jusqu'à 800 en haute saison et nous réalisons un chiffre d'affaires de 200 millions".

Depuis le vol inaugural en juin 1990, vers Naples, Air Corsica (qui a pris la suite de CCM en 2010) a transporté au total 34 millions de passagers, et elle a transporté près de 2 millions de passagers pour l'exercice clos le 31 mars 2019. La compagnie exploite des lignes de service public au départ de Bastia, Ajaccio, Calvi et Figari, vers Paris-Orly, Marseille et Nice et des des lignes nationales hors service public au départ de Bastia, Ajaccio, Calvi et Figari vers Lyon, Toulouse, Nantes, Clermont-Ferrand, Dôle et Toulon et depuis 2017, des lignes internationales. "Nous avons ouvert notre première ligne internationale vers Bruxelles-Charleroi à l'été 2017", explique Hervé Pierret, membre du directoire d'Air Corsica. "A l'été 2018, nous avons ouvert Londres et durant l'été 2019, nous avons ouvert Porto. Les lignes internationales représentent déjà 5% de notre trafic total et nous portons maintenant nos regards vers l'Allemagne".

L'autre nouvelle étape d'Air Corsica est le renouvellement de sa flotte. "Nous avons une flotte de 13 avions, avec 6 Airbus A320, 6 ATR 72 et le dernier arrivé, un ATR 42", explique Hervé Pierret. "Nous allons intégrer à partir de la mi-novembre un premier Airbus A320neo de 186 sièges, soit une capacité plus importante que nos A320 actuels (180 sièges). Le deuxième devrait arriver à la fin du mois de novembre".