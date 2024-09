Poker 2024-03 : les Forces aériennes stratégiques ont simulé un raid nucléaire sur la France

Poker 2024-03

23h08, un avion de ravitaillement en vol A330 MRTT Phénix de l'Armée de l'Air et de l'Espace décolle depuis sa base d'Istres le Tubé. Ce dernier décolle pour un entrainement hautement stratégique ; un exercice Poker. Quatre fois par an, les Forces Aériennes Stratégiques, le bras nucléaire de l'Armée de l'Air et de l'Espace, effectuent un exercice Poker, soit la simulation d'un raid aérien nucléaire longue distance. Cet exercice ne comprend pas uniquement des avions ravitailleurs mais mobilise le gros des moyens de l'AAE ; avions de combat Rafale B/C ou encore Mirage 2000-5F, ravitailleurs Phénix et KC-135RG Stratotanker, avion de guet aérien avancé et de commandement E-3F Sentry,... À noter que le but de l'exercice étant de simuler une frappe nucléaire, des Rafale des FAS sont équipés d'un missile de croisière Air-Sol Moyenne Portée Amélioré (ASMPA) mais aucun tir de missiles ne sera effectué et les missiles emportés sont factices ; aucune tête nucléaire active n'est emportée. Il arrive aussi que l'AAE ne soit pas seule dans cet exercice car la dissuasion nucléaire repose sur trois unités ;

la Force Océanique STratégique (FOST) de la Marine nationale et ses quatre sous-marins à propulsion nucléaire lanceurs d'engins (SNLE) de la classe Le Triomphant (équipés de missiles mer-sol balistique stratégiques M51),

les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) de l'Armée de l'Air et de l'Espace et ses Rafale B (équipés d'ASMPA)

la Force Aéronavale NUcléaire (FANU) de la Marine nationale et ses Rafale M (également équipés d'ASMPA)

Cette dernière, lorsque le porte-avions Charles de Gaulle est en mer et non déployé en opérations, peut catapulter des Rafale M, dont certains équipés d'ASMPA factices, et participer à l'exercice Poker. Cependant, seuls les ravitailleurs et le Sentry sont visibles sur les sites de live tracking, le reste de l'exercice est classifié et seules les images post-exercice de l'AAE et de la Marine nationale donnent une idée des participants.

Le tracé de l'exercice est connu grâce aux NOTAM, fermant une partie de l'espace aérien français (à certaines altitudes spécifiques) au trafic aérien civil. L'exercice commence sur toute la France, avec la mise en place du raid en tant que tel ; les avions porteurs d'ASMPA, les ravitailleurs, le Sentry et les avions de combat chargés de protéger les avions porteurs décollent de leurs bases respectives et se regroupent au-dessus de la Bretagne. Les avions vont alors survoler le golfe de Gascogne, les Pyrénées et enfin le golfe du Lion. La phase de frappe nucléaire commence alors, avec une pénétration basse/très basse altitude des avions de combat jusqu'au centre de la France. Des avions de l'AAE, n'ayant pas pris part au raid, jouent alors le rôle d'avions de combat ennemis, tentant de faire échouer le raid nucléaire et de fait, entrainer les pilotes du raid à réellement simuler une force aérienne ennemie.