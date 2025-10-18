Pleins feux sur l’amas stellaire Pismis 24

Lancé en décembre 2021 par une Ariane 5 ECA, le télescope spatial James Webb de la Nasa continue ses observations et ses découvertes depuis le point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de km de la Terre, dans la direction opposée au Soleil.

L’instrument a ici dévoilé une formation d’étoiles dans le jeune amas stellaire Pismis 24, situé au cœur de la nébuleuse du Homard, à environ 5 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Scorpion.

Capturée en lumière infrarouge par la NIRCam (caméra proche infrarouge) de Webb, l’image révèle des milliers d'étoiles aux allures de joyaux, de tailles et de couleurs variées.

Les plus grandes et les plus brillantes, dotées de six pointes de diffraction, sont les étoiles les plus massives de l'amas.

Des centaines, voire des milliers, de membres plus petits de l'amas apparaissent en blanc, jaune et rouge, selon leur type stellaire et la quantité de poussière qui les enveloppe.

Une description complète se trouve sur le site de la NASA (en anglais).