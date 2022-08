Première découverte majeure du télescope spatial James Webb

En poste depuis sept mois

Le télescope spatial James Webb de la Nasa, qui avait été lancé avec succès le 25 décembre 2021 par une Ariane 5 ECA, s’était installé il y a tout juste six mois, le 24 janvier, sur son orbite de travail.

Celle-ci est située sur le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, à environ 1,5 million de km de la Terre dans la direction opposée au Soleil, ce qui permet au télescope de garder ses panneaux solaires tournés vers le Soleil et de pointer ses instruments vers l'extérieur du système solaire.

Les premières images couleur du Webb avaient été présentée en grande pompe le 11 juillet par le président américain Joe Biden.

C’est aujourd’hui avec des observations scientifiques de tout premier ordre que le télescope revient sur le devant de la scène.

Dioxyde, dioxyde…

La découverte du télescope spatial concerne la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une planète géante gazeuse, qui tourne autour d'une étoile semblable au Soleil, à une distance de 700 années-lumière.

D’après le communiqué de presse du CNRS, ce premier résultat « fournit des informations importantes sur la composition et la formation de la planète, et est de bon augure pour la capacité du télescope Webb à détecter et mesurer le dioxyde de carbone dans les atmosphères plus minces des petites planètes rocheuses. »

L’analyse des données du JWST a mobilisé plus de 200 chercheurs réunis au sein d’un consortium international, dont plusieurs sont issus de laboratoires du CNRS et de ses partenaires : le Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux), le Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques (CNRS/Université Paris Cité/Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne), la Maison de la simulation (CNRS/CEA/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Université Paris Saclay) et le laboratoire Astrophysique, instrumentation, modélisation (CNRS/CEA/Université Paris Cité).

L’article scientifique associé à la découverte sera publié lundi 29 août (jour du départ de la mission Artemis 1 vers la Lune) dans la revue Nature.