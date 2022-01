PLAY lancera ses vols vers les Etats-Unis à partir du 20 avril 2022

La compagnie low cost islandaise PLAY, qui a débuté ses opérations en juin 2021 au départ de l'aéroport de Reykjavik/Keflavik, lancera ses premières liaisons américaines à partir du 20 avril 2022. A cette date, PLAY ouvrira une liaison vers Baltimore/Washington et ajoutera à partir du 11 mai une route entre Reykjavik et Boston.

24 destinations en 2022

Au cours de ses six premiers mois d'exploitation, PLAY a transporté 101 053 passagers sur plus de 1000 vols. Compte tenu des circonstances difficiles de son lancement en pleine crise du Covid-19, PLAY considère que son coefficient d'occupation de 53,2% pour l'année 2021 est très satisfaisant. En décembre, PLAY a transporté 17 149 passagers, avec un taux de remplissage de 52,3%, contre 58,3% au mois de novembre. "Alors que nous clôturons une première année d'exploitation très mouvementée, nous sommes fortement encouragés et pleins d'énergie pour l'année à venir. L'environnement commercial de toutes les compagnies aériennes a été difficile, mais nous avons vu augmenter notre part de marché et placer PLAY dans une position très favorable pour pouvoir profiter de la croissance du marché à venir, d'autant plus que nous nous développons sur le marché transatlantique au printemps", précise Birgir Jonsson, PDG de PLAY

Pour mémoire, PLAY a été créée par des anciens de WOW Air, qui a disparu en mars 2019 suite à des problèmes financiers. Elle opère pour l'instant une flotte de trois Airbus A321neo monoclasse de 192 sièges et exploite actuellement quatre vols hebdomadaires entre Paris CDG (terminal 2B) et l'aéroport de Reykjavik. En 2022, PLAY opérera un total de 24 destinations en Europe et en Amérique du Nord.