PLAY débarque à Paris le 15 juillet prochain

La nouvelle low cost islandaise PLAY, qui a pris la suite de Wow Air, se lance enfin. Elle ouvre cet été sept lignes européennes vers l'Islande, dont Paris CDG. La ligne de Londres-Stansted sera lancée à partir du 24 juin, puis Ténérife (Canaries) le 29 juin, Berlin (le 2 juillet), Alicante (13 juillet), Paris CDG (15 juillet), Barcelone (16 juillet) et Copenhague (22 juillet). Toutes les lignes sont opérées en Airbus A321 monoclasse, équipés de 192 sièges. La liaison au départ de Paris CDG sera exploitée trois à quatre fois par semaine et proposée à partir de 110 euros l'aller simple TTC.

Des anciens de Wow Air à la manoeuvre

La compagnie va démarrer ses vols avec une flotte de trois Airbus A321. Début 2022, PLAY prévoit de lancer des lignes vers l'Amérique du Nord. Son PDG actuel, Birgir Jónsson est l'ancien PDG adjoint de Wow Air. PLAY a d'ailleurs été lancée par Arnar Mar Magnusson et Svein Ingi Steinthorsson, deux anciens de Wow Air, qui avait cessé ses opérations en mars 2019. Ils ont initialement annoncé la création d'une nouvelle compagnie aérienne islandaise, baptisée dans un premier temps WAB (comme « We Are Back », c'est-à-dire « Nous sommes de retour »). La compagnie, basée à l'aéroport de Keflavik, a été ensuite rebaptisée PLAY, et son lancement a été décalé à cause de la pandémie. La nouvelle compagnie avait dès sa création annoncé sa volonté d'ouvrir d'abord des lignes européennes, et dans un second temps des lignes nord-américaines, sur l'exemple de Wow Air. En novembre 2020, elle avait obtenu des slots à Londres-Stansted, Gatwick et Dublin.