PLAY célèbre son millionième passager

Le 17 février dernier, la compagnie low cost islandaise PLAY a distingué Ikechi Chima Ipakama, un passager britannique qui était à bord d’un vol Liverpool-Reykjavik. Il s’agit en fait du millionième passager de PLAY depuis sa création, et il s’est vu offrir une vie entière de billets gratuits à bord du transporteur low cost. Le passager a été accueilli de manière festive à Reykjavik et a reçu son "golden ticket". Une fête avec des banderoles à son nom l'attendait à sa descente de l'avion, avec un cocktail de bienvenue et des sacs de cadeaux pour lui et pour tous les passagers du vol.

15 Airbus à l'horizon 2025

En 2022, PLAY a transporté un total de 800 000 passagers et table sur un total de 1,5 à 1,7 million en 2023. La compagnie PLAY a été créée en 2019 par des anciens de la compagnie WOW Air et a débuté ses vols le 24 juin 2021. Le transporteur islandais dispose pour l'instant d'une flotte de 5 AIrbus (3 Airbus A321neo et 2 Airbus A320neo). Il prévoit d'arriver à une flotte de 15 avions à l'horizon 2025, avec 5 Airbus A321neo dont un Airbus A321LR, et 10 Airbus A320neo.