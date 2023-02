PLAY a quintuplé son trafic en janvier 2023

La compagnie aérienne islandaise PLAY a transporté près de 62 000 passagers en janvier 2023, soit cinq fois plus que le trafic réalisé sur le même mois en 2022. Le taux de remplissage a atteint 77% et la tendance des réservations reste forte pour le reste de l’année. A noter que la ligne de Paris CDG a été une des plus performantes avec un coefficient de remplissage de près de 90%. 30% des passagers PLAY en janvier ont voyagé depuis l’Islande, tandis que 37% ont voyagé à destination de l’Islande et 32% étaient des passagers en correspondance.

Nouvelles routes au départ du Danemark et d'Allemagne

La compagnie low cost PLAY dessert l’Islande (Reykjavik) au départ de Paris CDG en vol quotidien, avec des correspondances possibles vers plusieurs villes nord-américaines : Baltimore, Boston, New York, Washington D.C et, à partir du 22 juin 2023, Toronto. Quatre nouvelles destinations ont été ajoutées au réseau global de PLAY depuis le 5 janvier, avec les villes danoises se Aarhus, Aalborg et Billund, et la ville allemande de Düsseldorf. Les vols inauguraux vers ces destinations sont prévus au début du mois de juin.