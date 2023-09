Plasmatreat prépare les nacelles moteurs de l'Airbus A350

Préparer la nacelle moteur avant peinture

Une nacelle de moteur d'avions en composite demande un travail préalable de ponçage avant peinture. Un travail manuel extrêmement minutieux pour que le revêtement adhère parfaitement et durablement en résistant aux nombreuses contraintes (thermiques, climatiques, frottements). Un travail long qui nécessite aussi un traitement des déchets et génère une consommation énergétique importante. Sans oublier la prise en compte des poussières dues au ponçage du primaire d’accrochage pour en limiter l'impact sur les opérateurs. Pour résoudre cette équation et tenir une production annuelle de 120 nacelles moteurs pour Airbus A350 sur son site de Colomiers, Collins Aerospace, sous l'impulsion de son responsable Ingénierie de fabrication et Innovation aérostructures, Vincent Vignoboul, a donc étudié plusieurs solutions.

Trouver la bonne solution

Avant de s’orienter vers le traitement de surface au plasma, Collins Aerospace a dans un premier temps envisagé d’utiliser une solution de prétraitement par micro-sablage. Cette piste a rapidement été écartée en raison de ses inconvénients, notamment au niveau de la difficulté de la mise en œuvre et de l’importante poussière générée par ce type de procédé. Deuxième étape : l'évaluation de plusieurs procédés existants sur le marché (classique, flammage, sous environnement azote, ...), pour finalement retenir le procédé conçu et développé par Plasmatreat et qui repose sur l'utilisation de buses à plasma atmosphérique, alimentées uniquement par de l'énergie électrique et de l’air comprimé comme gaz ionisant. "A partir de là, est née une coopération afin de définir une tête de buse capable de traiter une surface la plus large possible et modifiée spécialement pour atteindre les bases de cornières à 90°", raconte David Gutteres, responsable Ingénierie fabrication et expert robotique au sein du département aérostructures de Collins Aerospace.

Deux années d'essais pour Plasmatreat et Collins Aerospace

L'opération ne s'est pas faite en un jour et a nécessité une première phase d'essais qui a duré deux années. Pour simplifier la mise en place du procédé et limiter les risques d’erreurs d’une robotisation prématurée, Collins Aerospace a, dans un premier temps, utilisé une machine manuelle de location de Plasmatreat. Le but était de pouvoir tester librement et directement sur sa chaîne de production, le procédé de traitement de surface Openair-Plasma® sur de petites surfaces, et ce dans des conditions réelles avant même d’opter pour la modification de l’ensemble de son process. Cette étape a ainsi permis de traiter les surfaces comme des emblèmes de compagnies aériennes, en petite série.

Une fois convaincu par le procédé et sa fiabilité élevée, Collins Aerospace a décidé de robotiser le traitement de surfaces des nacelles en intégrant les buses de plasma adaptées sur une cellule robotisée en ligne de production. Le système de traitement de surfaces utilisé dorénavant par Collins Aerospace est monté sur un robot 6 axes et comprend 2 systèmes à double buse de plasma de type RD2005 de 100 mm de largeur développés spécialement par Plasmatreat pour cette application. Avec une largeur totale de traitement de 200 mm et une vitesse d’avance de 10 m/min, ce système de double buse répond parfaitement aux besoins de traitements rapides d’une grande surface dans le temps de cycle requis.

Fort d'un procédé qui réduit le temps de ponçage et les rebuts de manière conséquente tout en respectant les normes de protection des opérateurs et permettant un traitement de surface fiable et homogène y compris dans les zones difficiles d’accès et sans besoin de reprise par retouche de primaire, Collins Aerospace envisage désormais de dupliquer ce procédé de traitement sur son site de Toulouse pour la ligne peinture des petits porteurs, voire de l’exporter sur ses sites allemands et américains.