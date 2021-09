Piaggio Aerospace partenaire de Safran Helicopter Engines pour la famille Ardiden 3

Une coopération sur la fabrication des moteurs de la famille Ardiden 3

Piaggio Aerospace, fabricant italien d’avions et de composants pour moteurs aéronautiques, et Safran Helicopter Engines ont annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention (LoI) pour coopérer sur la fabrication des moteurs de la famille Ardiden 3. Cet accord porte sur la fabrication de pièces critiques pour l’ensemble des modèles d’Ardiden 3, destinées avions turbopropulseurs (Ardiden 3TP) et aux hélicoptères. Piaggio Aerospace travaille déjà avec Safran Helicopter Engines sur la fabrication d’éléments pour les parties chaudes des moteurs RTM322 et Aneto.

1 700 à 2 000 ch et deux modèles certifiés

L’Ardiden 3 est un moteur de nouvelle génération de la classe de 1700 à 2000 ch. Il compte actuellement deux modèles certifiés par l’EASA et intègre une architecture compacte et modulaire, la meilleure densité de puissance du marché et des coûts d’opération réduits. La version turbopropulseur Ardiden 3TP se base sur démonstrateur technologique Tech TP, développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky 2. L’Ardiden 3TP se caractérise par une consommation en carburant et des émissions de CO2 réduites de 15%, par rapport aux moteurs de ce type en service actuellement.

Désormais 5 partenaires

L’accord avec Piaggio Aerospace vient renforcer l’équipe constituée autour de ce moteur qui comprend déjà Safran Helicopter Engines, ZF Aviation Technology (ZF Luftfahrttechnik) en Allemagne et ITP Aero en Espagne.